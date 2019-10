Bí mật ít người biết tên gọi chợ Bắc Qua Hà Nội

Nằm phía sau chợ Đồng Xuân – khu chợ lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, chợ Bắc Qua là một khu chợ có lịch sử khá thú vị mà không phải ai cũng biết. Đây vốn là một khu chợ tạm được hình thành vào khoảng thập niên 1960, ban đầu chỉ là khu đất trống dành cho những người nông dân từ bờ Bắc sông Hồng qua bán rau quả rồi dần dần trở nên sầm uất. Như vậy, tên gọi “Bắc Qua” có hai yếu tố, “Bắc” là chỉ địa điểm bờ Bắc sông Hồng, còn “Qua” là chỉ luồng vận chuyển hàng hóa từ bờ Bắc qua bờ Nam của sông. Do chợ Bắc Qua “dính liền” với chợ Đồng Xuân nên người Hà Nội thường gọi cả hai chợ là bằng cái tên chung là chợ Đồng Xuân – Bắc Qua. Ngày nay, chợ Bắc Qua họp chủ yếu trên hai tuyến phố, là phố Nguyễn Thiện Thuật giới hạn bởi mặt sau chợ Đồng Xuân và phố Cao Thắng. Hai con phố này cũng bán những mặt hàng đặc trưng, làm nên thương hiệu của chợ Bắc Qua. Khu chợ trên phố Nguyễn Thiện Thuật chủ yếu bán mặt hàng khô như tôm, cá, măng, nấm khô, hạt sen... và gia vị các loại. Do không gian khá hạn hẹp, các quầy hàng ở phố Nguyễn Thiện Thuật được bày tràn xuống cả mặt đường. Phố Cao Thắng thì ngược lại, bán các loại nông sản tươi như rau, củ, quả... Hàng hóa trên phố Cao Thắng được bày tràn ngập hết phần vỉa hè khá rộng bên dãy số lẻ của phố này. Nơi giao cắt giữa phố Cao Thắng và phố Nguyễn Thiện Thuật tập trung nhiều gánh hàng hoa và quả tươi được dựng trên xe đạp. Do chợ Bắc Qua họp trên các trục đường sầm uất, người đi chợ có thể mua hàng khi vẫn ngồi trên xe máy. Đây là một điểm độc đáo của khu chợ này. Chợ họp từ sáng sớm cho tới chiều tối. Do nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, chợ Bắc Qua là một địa điểm thu hút khá đông du khách tới tham quan. Tới khu chợ này, khách phương xa sẽ không khỏi choáng ngợp trước bầu không khí vô cùng sôi động, sắc màu rực rỡ của vô số chủng loại hàng hóa... ...Cùng những mùi hương đặc trưng của các loại đồ khô hay nông sản. Dù đã trải qua nửa thế kỷ tồn tại, chợ Bắc Qua vẫn giữ được những nét dân dã đặc sắc, điều mà nhiều khu chợ lâu đời khác của thủ đô đã để mất theo sự đổi thay của thời cuộc... Một số hình ảnh khác về chợ Bắc Qua. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Nằm phía sau chợ Đồng Xuân – khu chợ lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, chợ Bắc Qua là một khu chợ có lịch sử khá thú vị mà không phải ai cũng biết. Đây vốn là một khu chợ tạm được hình thành vào khoảng thập niên 1960, ban đầu chỉ là khu đất trống dành cho những người nông dân từ bờ Bắc sông Hồng qua bán rau quả rồi dần dần trở nên sầm uất. Như vậy, tên gọi “Bắc Qua” có hai yếu tố, “Bắc” là chỉ địa điểm bờ Bắc sông Hồng, còn “Qua” là chỉ luồng vận chuyển hàng hóa từ bờ Bắc qua bờ Nam của sông. Do chợ Bắc Qua “dính liền” với chợ Đồng Xuân nên người Hà Nội thường gọi cả hai chợ là bằng cái tên chung là chợ Đồng Xuân – Bắc Qua . Ngày nay, chợ Bắc Qua họp chủ yếu trên hai tuyến phố, là phố Nguyễn Thiện Thuật giới hạn bởi mặt sau chợ Đồng Xuân và phố Cao Thắng. Hai con phố này cũng bán những mặt hàng đặc trưng, làm nên thương hiệu của chợ Bắc Qua. Khu chợ trên phố Nguyễn Thiện Thuật chủ yếu bán mặt hàng khô như tôm, cá, măng, nấm khô, hạt sen... và gia vị các loại. Do không gian khá hạn hẹp, các quầy hàng ở phố Nguyễn Thiện Thuật được bày tràn xuống cả mặt đường. Phố Cao Thắng thì ngược lại, bán các loại nông sản tươi như rau, củ, quả... Hàng hóa trên phố Cao Thắng được bày tràn ngập hết phần vỉa hè khá rộng bên dãy số lẻ của phố này. Nơi giao cắt giữa phố Cao Thắng và phố Nguyễn Thiện Thuật tập trung nhiều gánh hàng hoa và quả tươi được dựng trên xe đạp. Do chợ Bắc Qua họp trên các trục đường sầm uất, người đi chợ có thể mua hàng khi vẫn ngồi trên xe máy. Đây là một điểm độc đáo của khu chợ này. Chợ họp từ sáng sớm cho tới chiều tối. Do nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, chợ Bắc Qua là một địa điểm thu hút khá đông du khách tới tham quan. Tới khu chợ này, khách phương xa sẽ không khỏi choáng ngợp trước bầu không khí vô cùng sôi động, sắc màu rực rỡ của vô số chủng loại hàng hóa... ...Cùng những mùi hương đặc trưng của các loại đồ khô hay nông sản. Dù đã trải qua nửa thế kỷ tồn tại, chợ Bắc Qua vẫn giữ được những nét dân dã đặc sắc, điều mà nhiều khu chợ lâu đời khác của thủ đô đã để mất theo sự đổi thay của thời cuộc... Một số hình ảnh khác về chợ Bắc Qua. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.