Bí ẩn tiếng chim hót trong bức tường Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Lịch sử tồn tại Vạn Lý Trường Thành gắn liền với nhiều giai thoại, truyền thuyết huyền bí. Trong số này, nổi tiếng là giai thoại về tiếng chim hót bí ẩn phát ra từ bên trong bức tường của Vạn Lý Trường Thành. Cụ thể, người xưa lưu truyền giai thoại về một đôi chim ưng làm tổ phía bên trong bức tường ở Vạn Lý Trường Thành. Hàng ngày, con chim ưng đực rời tổ bay đi kiếm mồi. Tuy nhiên, đến một hôm, con chim đực không thể trở về tổ do người ta đã đóng cổng thành. Tìm mãi không thấy lối về tổ, con chim đực lao thẳng vào bức tường và chết. Về sau, con chim cái biết được "bạn đời" chết nên buồn rầu suốt nhiều ngày. Không vượt qua được nỗi đau mất bạn tình, con chim cái chết theo và linh hồn của nó không siêu thoát. Người ta kể rằng linh hồn con chim cái trú ngụ ở bên trong bức tường. Khi người ta gõ cửa vào bức tường thì sẽ nghe thấy tiếng chim hót phát ra từ bên trong. Người Trung Quốc thời xưa quan niệm, tiếng chim hót là điềm lành. Do vậy, trước khi chồng con ra trận, nhiều người vợ, người mẹ tới Vạn Lý Trường Thành và chạm tay vào tường thành để cầu mong họ sẽ bình an trở về. Mời độc giả xem video: Marathon trên Vạn lý Trường thành (nguồn: VTC9)

