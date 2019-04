Bí ẩn rợn người về những linh hồn ở Thung lũng Chết

Vào thế kỷ 20, Thung lũng Chết được phát hiện một cách tình cờ ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Nga. Theo một giai thoại, 2 thợ săn đã tìm thấy Thung lũng Chết vào những năm 1930. Khi đặt chân vào vùng đất này, họ phát hiện nơi đây vô cùng khô cằn, không có bất cứ động thực vật nào sinh sống. Họ chỉ nhìn thấy nhiều xác động vật đã chết. Sau vài phút, 2 người trên cảm thấy đau đầu nên vội rời khỏi Thung lũng Chết. Quyết định này đã giúp họ giữ được tính mạng. Sở dĩ như vậy là vì vào những năm 1940 - 1950, nhiều người đã đến Thung lũng Chết để giải mã những bí ẩn tại nơi này nhưng đều một đi không trở lại. Theo người dân địa phương, khoảng 80 người đã đến Thung lũng Chết để rồi biến mất bí ẩn mà không bao giờ trở ra. Đến ngày 28/7/1975, một nhóm các nhà nghiên cứu do Vladimir Leonov dẫn đầu tiến đến Thung lũng Chết kỳ bí và chứng kiến xác động vật nằm chết la liệt trên nền đất hoang. Trước sự việc kỳ lạ này, từ năm 1975 - 1983, các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã nguyên nhân nào đã đoạt mạng những con vật xấu số ở Thung lũng Chết. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện nhiều động vật, bao gồm cả chim chóc ở Thung lũng Chết mất mạng là do hàng loạt khí độc thoát ra từ hoạt động của núi lửa gần đó gây nên. Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy hỗn hợp các loại khí độc gồm: Hydrogen sulfide (H2S), Carbon dioxide (CO2), Sulphur dioxide (SO2), Carbon disulfide (CS2) cùng một số khí độc khác. Những loại khí độc này tích tụ ở vùng đất thấp, kín gió trong thung lũng. Bất cứ động vật nào hít phải những loại khí độc nguy hiểm trên trong một khoảng thời gian nhất định sẽ mất mạng. Kỳ lạ và rùng rợn hơn, xác động vật ở Thung lũng Chết phần lớn không bị phân hủy là nhờ được các loại khí độc bảo quản khỏi các vi khuẩn phân hủy xác chết. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

