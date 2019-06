Bí ẩn ngàn năm không giải trong siêu lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Khi mở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia khảo cố Trung Quốc không khỏi choáng ngợp trước quy mô và diện tích "khủng" của nơi an nghỉ của ông hoàng này. Theo các chuyên gia, lăng mộ Tần Thủy Hoàng gần giống như một kim tự tháp bằng đất cao 76m và rộng gần 350 m2. Để hoàn thành lăng mộ dùng làm nơi an nghỉ cho Tần Thủy Hoàng, công trình này được hoàn thành sau 38 năm xây dựng. Tần Thủy Hoàng cho người xây dựng lăng mộ cho bản thân từ năm 246 trước Công nguyên. Tham gia xây dựng nơi an nghỉ vĩnh hằng cho Tần Thủy Hoàng là lực lượng nhân công, thợ thủ công lành nghề lên đến hơn 700.000 người. Không chỉ có kích thước "khủng", bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng gây chú ý với nhiều cổ vật giá trị. Trong số này đáng chú ý là thi hài Tần Thủy Hoàng được chôn cất trong quan tài với lượng lớn vàng bạc châu báu quý hiếm. Đặc biệt, các chuyên gia tìm thấy đội quân đất nung với hơn 8.000 pho tượng. Số tượng này gồm tượng người, ngựa. Mỗi pho tượng binh sĩ có kích thước tương đương người thật nhưng có kiểu tóc, gương mặt, biểu cảm và vóc dáng khác nhau. Theo đó, không có bất cứ pho tượng nào xuất hiện 2 lần trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được bảo quản nguyên vẹn một phần là nhờ dòng sông thủy ngân được bố trí tại nơi an nghỉ của vị vua nổi tiếng Trung Quốc. Dòng sông thủy ngân được xây dựng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vừa tượng trưng cho các dòng sông có thật trên mặt đất vừa được dùng để làm cạm bẫy chết người cho những kẻ xâm phạm nơi an nghỉ của nhà vua. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức).

