Vì sao mộ tặc khiếp vía trước lăng mộ Tần Thủy Hoàng?

Các chuyên gia đã tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng vào năm 1974 ở khu vực chân núi Ly Sơn, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo ước tính, lăng mộ Tần Thủy Hoàng rộng tới 50 km2. Bên trong lăng mộ vị vua Tần nổi tiếng lịch sử là một kho báu khổng lồ được bồi táng cùng Tần Thủy Hoàng sau khi ông qua đời. Là lăng mộ của bậc đế vương, giới mộ tặc luôn tìm cách xâm nhập vào bên trong để trộm những báu vật được tùy táng cùng nhà vua. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cũng là mục tiêu dòm ngó của nhiều kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, trong suốt hàng nghìn năm qua, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mộ tặc đào bới. Trước sự việc này, nhiều người không khỏi tò mò vì sao lăng mộ của Tần Thủy Hoàng không bị mộ tặc "ghé thăm". Điều này đã được các chuyên gia, nhà khoa học tìm hiểu và giải mã. Theo họ, sở dĩ mộ tặc không thể trộm được bất cứ báu vật nào được bồi táng cùng Tần Thủy Hoàng là vì trên thực tế chúng không thể tìm ra vị trí lăng mộ của vua Tần. Một số tài liệu chỉ ra rằng, sau khi hoàn thành lăng mộ, toàn bộ công nhân, nghệ nhân cũng như đoàn đưa tang bị giết hại để không tiết lộ vị trí lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Ngay cả trong trường hợp mộ tặc tìm được lăng mộ Tần Thủy Hoàng thì cũng rất khó có thể lấy cắp các bảo vật quý giá trong lăng mộ và trở ra an toàn. Nguyên do là vì bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có bố trí rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm sẽ đoạt mạng bất cứ người nào dám xâm phạm nơi an nghỉ của vua Tần. Trong số này, đáng chú ý là dòng sông thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sử sách ghi lại rằng, hàng trăm dòng sông thủy ngân lớn nhỏ được tạo ra trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng để tượng trưng cho sông, suối, biển, hồ trên mặt đất. Kết quả nghiên cứu, khảo sát của các chuyên gia cũng chỉ ra lượng thủy ngân ở khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng cao hơn 280 lần mức bình thường. Theo đó, chỉ cần tiếp xúc với những dòng sông thủy ngân này trong một thời gian ngắn cũng đủ khiến những kẻ trộm mộ mất mạng. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức)

