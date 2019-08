Bí ẩn kinh hoàng những vụ án giết người đêm trăng sáng

Vào đêm 22/2/1946, gã sát nhân giết người đêm trăng sáng bắt đầu hành trình tội phạm. Nạn nhân đầu tiên của y là cặp tình nhân Jimmy Hollis và Mary Jeanne Larrey. Khi Hollis và Larrey ngồi trong xe trò chuyện thì bất ngờ gã sát nhân xuất hiện với khẩu súng trong tay. Hắn yêu cầu chàng trai Hollis xuống xe rồi bất ngờ đánh nạn nhân đến khi bất tỉnh. Gã tội phạm bảo Larrey hãy chạy trốn. Theo đó, Larrey sợ hãi bỏ chạy để tìm người cứu giúp. Thế nhưng, gã sát nhân đuổi kịp cô và lôi vào một góc đường xâm hại tình dục. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, gã sát nhân lại bảo Larrey chạy trốn lần nữa. Lần này, cô bỏ chạy và gặp được nhiều người nên nhanh chóng gọi sự giúp đỡ. Kẻ thủ ác nhanh tay trộm một chiếc xe và bỏ trốn. Nhờ vậy, Hollis và Larrey thoát chết. Những nạn nhân sau của kẻ giết người bệnh hoạn này không may mắn như Hollis và Larrey. Nguyên do là vì vào tháng 3/1946, cảnh sát phát hiện thi thể của Richard Griffin và Polly Ann Moore trong ô tô đậu ở con đường ít người qua lại. Các nạn nhân tiếp theo lần lượt được tìm thấy trong tình trạng cơ thể có vết thương chí mạng do súng bắn gồm: Paul Martin, Betty Jo Booker và Virgil Starks. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ án, cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng không tìm ra hung thủ. Trong bối cảnh ấy, người dân địa phương tin rằng hung thủ gây ra những vụ án trong các đêm trăng sáng trên chính là Youell Swinney. Người này từng bị kết án và ngồi tù vì tội trộm cắp năm 1947. Gã được thả tự do vào năm 1973. Đến năm 1994, gã qua đời. Dù nằm trong những đối tượng tình nghi thế nhưng cơ quan chức năng không tìm ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh Swinney là hung thủ. Vì vậy, vụ án này vẫn chưa được phá. Mời quý độc giả xem video: Bản án cho kẻ giết người cướp của (nguồn: VTC14).

