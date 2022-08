Bí ẩn khó giải hiện tượng song trùng, đến chuyên gia cũng bối rối

Doppelgänger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử) có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì. Doppelgänger đôi lúc còn được gọi là "quỷ sinh đôi’, ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc. Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelgänger của chính họ. Một nghiên cứu mới đây dựa trên 32 cặp doppelgänger không có quan hệ họ hàng từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy 2 người có nét tương đồng mạnh mẽ trên khuôn mặt có nhiều khả năng chia sẻ bộ gen tương đồng đáng kể, và thậm chí có cách hành xử giống nhau. Tuy nhiên, các gen được kích hoạt hoặc hệ thống vi sinh vật trong cơ thể vẫn khác nhau. Trong nghiên cứu, 32 cặp song trùng này hoàn thành bảng câu hỏi về lối sống và sinh trắc học trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Sau đó, họ lọc ra 16 cặp được 3 thuật toán nhận diện khuôn mặt coi là có độ giống nhau cao nhất để tiếp tục nghiên cứu. Họ tiếp tục phát hiện ra những người này rất giống nhau về nhiều mặt, ví dụ như thói quen hút thuốc, trình độ học vấn và cả cân nặng - một dấu hiệu rằng các hành vi có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi gen. Nghiên cứu này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc định hình con người: Liệu chúng ta hành xử như nào dựa vào một phần được quyết định bởi gen, hay là có được do lối sống và ngoại cảnh tác động? Có lẽ điều thú vị nhất là những điểm tương đồng di truyền này giữa các doppelgängers không có quan hệ họ hàng xảy ra một cách tình cờ ngẫu nhiên, ngụ ý rằng số mẫu mà bộ gen của con người có thể được tạo ra là hữu hạn, đặc biệt là trên một hành tinh đang tiến nhanh đến dân số 8 tỷ người. Dù hoàn toàn xa lạ, sự tương đồng đó đã gắn kết 2 con người này lại với nhau một cách diệu kỳ. Đặc biệt hơn nữa, nhiều cặp trong số họ có tính cách và lối hành xử tương đồng, càng làm các nhà khoa học nghiên cứu về sinh trắc phấn khích. "Hiện tượng hai người song trùng sở hữu bộ gene giống nhau dường như bắt nguồn từ yếu tố di truyền", ông Olivier Elemento, Giám đốc Viện Y học Chính xác Anh tại Weill Cornell Medicine ở New York cho biết. Một ngày nào đó nghiên cứu này có thể hỗ trợ lĩnh vực pháp y. Nếu thành công, các nhà khoa học có thể phác thảo khuôn mặt tội phạm hoặc người bị hại thông qua các mẫu DNA. Dù vậy, Daphne Martschenko, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đạo đức Y sinh Stanford, khuyến cáo nên thận trọng khi áp dụng nghiên cứu vào lĩnh vực này. "Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp, trong đó thuật toán về khuôn mặt vô tình thúc đẩy thành kiến chủng tộc trong nhà thờ, cơ sở tuyển dụng và hồ sơ tội phạm", ông nói. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

