Bí ẩn âm thanh ám ảnh 2% dân số toàn cầu, chuyên gia rối não

Các trường hợp có một số điểm chung. The Hum chỉ vang lên trong nhà và to hơn vào ban đêm so với ban ngày. Nó phổ biến nhất ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành. Rất ít người ở nội thành báo cáo về âm thanh này, có thể do tiếng động nền ổn định ở những thành phố đông đúc.