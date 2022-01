Bất ngờ lý do anh hùng Lỗ Trí Thâm cạo đầu đi tu

Lỗ Trí Thâm là một trong những nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm "Thủy Hử" của nhà văn Thi Nại Am. Ông tên thật là Lỗ Đạt, biệt hiệu Hoa hòa thượng, pháp danh Trí Thâm. Là người Vị Châu, ônng từng làm Đề hạt nên còn gọi là Lỗ Đề hạt. Vào một hôm, Lỗ Trí Thâm vô tình nghe được chuyện cha con Kim Thúy Liên bị người bán thịt lợn Trịnh Đồ ức hiếp do không có tiền trả nợ tiền thuốc thang mua cho cha. Do vậy, Kim Thúy Liên bị gã ép phải bán thân cho hắn làm vợ lẽ. Biết được điều này, Lỗ Trí Thâm vô cùng tức giận và muốn trừng trị Trịnh Đồ. Theo đó, Lỗ Trí Thâm đưa đưa cho hai cha con Kim Thúy Liên một ít tiền lộ phí để họ rời đi nơi khác. Do Trịnh Đồ mở một loạt hàng bán thịt tại Đông Kinh nên Lỗ Trí Thâm liền tìm đến để "xử lý" gã. Ông bắt Trịnh Đồ đích thân băm nhuyễn 5 kg thịt nạc và không được dính chút mỡ nào. Tiếp đến, ông tiếp tục yêu cầu Trịnh Đồ băm nhuyễn 5 kg thịt mỡ không được dính thịt nạc và 5 kg xương không được lẫn thịt. Bực tức với yêu cầu ngày càng vô lý và quá quắt của Lỗ Đề hạt, Trịnh Đồ tức giận nói lời khó nghe và vung dao phản kháng. Là một người có sức khỏe phi thường, giỏi võ, Lỗ Trí Thâm nhanh chóng đá bay con dao và khống chế Trịnh Đồ. Trong lúc nóng giận, Lỗ Đạt đánh quá mạnh tay dẫn đến cái chết của gã đồ tể. Sau khi gây ra cái chết của Trịnh Đồ, Lỗ Trí Thâm bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, ông tình cờ gặp lại cha con Thúy Liên khi họ ở trong phủ của Triệu viên ngoại. Lúc này, Thúy Liên đã là thiếp của Triệu Viên ngoại nên muốn cách giúp ân nhân đã cứu cha con mình. Vì vậy, Thúy Liên cầu xin Triệu Viên Ngoại giúp Lỗ Đạt tránh được án tử hình. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Viên ngoại sắp xếp Lỗ Đạt xuống tóc đi tu ở viện Văn Thù thuộc núi Ngũ Đài. Lỗ Đạt thấy không còn cách nào khác để thoát khỏi sự truy nã của triều đình nên đồng ý xuất gia làm hòa thượng. Ông được Trí Chân trưởng lão tặng Pháp danh là Trí Thâm. Dù làm hòa thượng nhưng Lỗ Trí Thâm khó giữ thanh quy Phật môn khi vẫn là người có tính hung dữ, thô lỗ, thích uống rượu... Về sau, ông gia nhập Lương Sơn Bạc và trở thành anh hùng được nhiều người biết đến. Mời độc giả xem video: Bộ phận tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học. Nguồn: THDT.

