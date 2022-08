Bật nắp quan tài, chuyên gia "xanh mặt" vì thứ kinh dị này!

Vào năm 1980 ngành khảo cổ học Trung Quốc sục sôi khi phát hiện một lăng mộ hoàng gia ở tỉnh Quảng Đông, dù tồn tại chưa tới một thập kỷ, nhưng lại ở trong tình trạng nguy cấp cao khiến các cơ quan bảo tồn quốc gia ngay lập tức phải vào cuộc xử lý. Nơi đây tuy không còn vẹn nguyên, thậm chí có dấu hiệu bị phá hủy nặng nề, nhưng những cổ vật ít ỏi còn sót lại trong căn hầm tối đã hé lộ nhiều bí mật về Hoàng đế Quang Tự - vị vua có thời kỳ trị vì ngắn ngủi dưới triều đại nhà Thanh, đồng thời là cháu trai của Từ Hi Thái hậu. Sau khi băng hà, Hoàng đế Quang Tự được an táng tại Sùng Lăng, hiện nằm tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện, thực chất nơi đây đã sớm bị đột nhập bởi một nhóm mộ tặc vào năm 1938, hầu hết các cổ vật và đồ có giá trị trong lăng mộ đều đã bị đánh cắp. Nơi này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, dù ở dưới đất nhưng bên trong lăng đầy bùn, nước vẫn đang nhỏ giọt ở bên trên. Bên trong lăng, có quan tài của vua Quang Tự và hoàng hậu Long Dụ. Quan tài của hoàng hậu đã bị mở ra, còn quan tài của nhà vua thì bị đục thủng. Không chần chừ, các chuyên gia đã quyết định khẩn trương mở quan tài của hoàng đế để xem xét. Tuy nhiên, ngay sau đó là đã lập tức nôn thốc nôn tháo. Nguyên nhân là vì quần áo của hoàng đế đã bị mục nát, xương và tóc trộn lẫn với bùn nhão khiến cho cả quan tài sực mùi ẩm mốc, ai hít phải cũng nôn thốc nôn tháo. Hài cốt của hoàng đế bị úp xuống, một bên giày đã bị lấy mất, xung quanh có rất nhiều mảnh vụn, mảnh vỡ. Ngoại trừ thi hài và những mảnh gỗ mủn, tất cả bảo vật tùy táng bên trong lăng mộ đều đã bị kẻ trộm lấy cắp hết khiến cho đoàn chuyên gia vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, với quyết tâm bảo vệ di tích văn hóa quốc gia, dù mùi trong lăng mộ vô cùng kinh khủng, họ vẫn nỗ lực dọn sạch thi thể của nhà vua. Trong khi làm sạch thi hài, các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra dưới quan tài là một giếng vàng. Bên trong có tới hơn 200 món trang sức quý giá. Họ còn tìm thấy trong bàn tay nắm chặt của hoàng đế Quang Tự là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy và một viên đá quý hình hoa sen. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 13 mảnh vải satin thượng hạng nhiều màu trong quan tài của nhà vua và 3 mảnh trong quan tài của hoàng hậu. Hai chiếc quan tài đều được làm bằng loại gỗ nanmu quý giá, 4 phía xung quanh quan tài đều được khắc chữ Phạn. Rất may những bảo vật này không bị những tên phát hiện. Việc nghiên cứu về cuộc đời của Quang Tự đế chưa kết thúc ở đây. Vị đế vương thứ 11 của nhà Thanh bất ngờ qua đời ở tuổi 38, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông luôn là một bí ẩn chưa có lời giải, gây ra nhiều tranh cãi trong giới sử học. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

