Ảnh siêu kinh điển về chiến thắng 30/4/1975 chấn động địa cầu

Ngày 30/4/1975 là dấu son lịch sử chói lọi trong cuộc chiến giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Trong ảnh là Quân ủy trung ương có những chỉ đạo sát sao cho chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975. Bộ đội pháo binh chuẩn bị sẵn sàng trước giờ xuất kích. Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 201 hành quân qua khu vực Đồng Tháp Mười. Nhiều người dân Phú Hữu sử dụng thuyền chở quân đoàn 2 vượt sông tiến về nội đô Sài Gòn tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam. Hình ảnh quân và dân ta đánh chiếm cầu Thị Nghè sáng ngày 30/4/1975. Đêm ngày 29/4/1975, Sư đoàn 9 nhận nhiệm vụ tấn công khu viễn thông Phú Lâm. Đoàn xe chở chiến sĩ thuộc Quân đoàn 1 theo đường 1 tiến vào Sài Gòn. Lúc 5h30 sáng ngày 30/4, Sư đoàn 10 và hai đại đội xe tăng của Trung đoàn thiết giáp 273 thực hiện nhiệm vụ tấn công sân bay Tân Sơn Nhất. Xe tăng của quân đội ta húc đổ một phần cổng để tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng ngày 30/4. Tổng thống Dương Văn Minh cùng các thành viên nội các ra trước đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Theo đó, kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hai miền Nam - Bắc thống nhất, đất nước độc lập và người dân tận hưởng cuộc sống tự do. Video: TPHCM: Tăng 268 tuyến xe buýt phục vụ lễ 30/4 (nguồn: VTC Now)

