Ảnh khỏ quên: Nữ minh tinh Jane Fonda ở Hà Nội năm 1972

Diễn viên điện ảnh Jane Fonda thăm Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội ngày 25/7/1972, thời điểm Bệnh viện vừa hứng chịu một trận bom của máy bay Mỹ. Ảnh: Getty Images. Jane Fonda ở khu chung cư Trương Định, một địa điểm khác bị bom Mỹ đánh phá ở Hà Nội, 25/7/1972. Một hình ảnh khác của nữ diễn viên ở khu chung cư Trương Định. Cầm camera, cô tận tay ghi lại những hình ảnh tang thương do máy bay B-52 của để quốc Mỹ gây ra ở Hà Nội, 25/7/1972. Ngôi sao điện ảnh Mỹ và các em bé ở nhà trẻ 20/10, Hà Nội ngày 17/7/1972. Cuộc trò chuyện của Jane Fonda với đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hà Nội ngày 21/7/1972. Nữ diễn viên Mỹ nhìn vào ống ngắm của pháo cao xạ khi thăm một trận địa phòng không ở Hà Nội năm 1972. Jane Fonda tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, khi trở về từ chuyến thăm Hà Nội, 27/7/1972. "Tôi khóc cho nước Mỹ mỗi ngày khi tôi ở Hà Nội. Bom rơi ở miền Bắc Việt Nam, nhưng đó là bi kịch của nước Mỹ", Jane Fonda trả lời truyền thông trong cuộc họp báo về chuyến thăm Hà Nội của mình, New York ngày 31/7/1972. Mời quý độc giả xem video: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

