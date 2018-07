Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50

Geisha là danh từ chỉ chung cho những nghệ sĩ giải trí truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với kỹ năng ca múa và khiếu nói chuyện tiếp khách. Trong tiếng Nhật, Geisha có nghĩa là “nghệ giả” hay “con người của nghệ thuật. Ảnh: Hai geisha đang ôn luyện kỹ nghệ: một người đọc sách, người còn lại chơi samisen, một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, vào khoảng năm 1950. Ảnh: Three Lions Geisha là một loại hình biểu diễn tài nghệ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền. Một số geisha có thể quyết định có quan hệ với một trong những nhà bảo trợ hoặc khách quen của mình, nhưng đó là khi họ không làm việc với tư cách của một geisha. Ảnh: Chân dung một geisha điển hình của Nhật Bản xưa. Ảnh: Evans/Three Lions.Các geisha, trang điểm kỹ lưỡng và diện những bộ bikini kín đáo, xuất hiện vào thế kỷ 18 ở Nhật Bản. Những bức ảnh chụp geisha những năm 1950 phần nào phản ánh được cuộc sống của những cô gái "bán nghệ, không bán thân" trong truyền thống của xứ sở Mặt trời mọc. Ảnh: Diện mạo xinh đẹp của một geisha trong bộ kimono truyền thống đang chơi đàn samisen. Ảnh: Evans/Three Lions. Những geisha đang chỉnh trang trước khi biểu diễn, gương mặt được tô vẽ trắng bệch đặc trưng nhưng chưa đội tóc giả. Trang phục để biểu diễn trông đồ sộ hơn nhiều so với những bộ kimono thường thấy, đặc biệt là đôi dép cao cả gang tay. Ảnh: Three Lions Một geisha tập sự nhí đang tập đánh đàn samisen. Ảnh: Evans / Three Lions. Các geisha tiếp rượu khách trong bữa tiệc trên thuyền ở sông Nagara, chảy qua thủ phủ Tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Three Lions. Nàng geisha cười bẽn lẽn, duyên dáng khi nói chuyện với khách vào năm 1955. Ảnh: Three Lions. Một geisha xếp gọn dép của khách và các đồng nghiệp. Ảnh: Orlando/Three Lions. Tiếp rượu khách là công việc thường xuyên của geisha, nhưng có điểm giới hạn, không hề dính dáng đến hoạt động mại dâm. Ảnh: Three Lions. Một geisha đi bộ về nhà qua con hẻm phơi ô vào năm 1955. Ảnh: Three Lions. Nhóm geisha tập sự đang được giáo viên hướng dẫn kỹ năng. Ảnh: Central Press. Các geisha chơi cờ vây truyền thống vào ngày 2/5/1957. Ảnh: Keystone Features.

Geisha là danh từ chỉ chung cho những nghệ sĩ giải trí truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với kỹ năng ca múa và khiếu nói chuyện tiếp khách. Trong tiếng Nhật, Geisha có nghĩa là “nghệ giả” hay “con người của nghệ thuật. Ảnh: Hai geisha đang ôn luyện kỹ nghệ: một người đọc sách, người còn lại chơi samisen, một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, vào khoảng năm 1950. Ảnh: Three Lions Geisha là một loại hình biểu diễn tài nghệ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền. Một số geisha có thể quyết định có quan hệ với một trong những nhà bảo trợ hoặc khách quen của mình, nhưng đó là khi họ không làm việc với tư cách của một geisha. Ảnh: Chân dung một geisha điển hình của Nhật Bản xưa. Ảnh: Evans/Three Lions. Các geisha , trang điểm kỹ lưỡng và diện những bộ bikini kín đáo, xuất hiện vào thế kỷ 18 ở Nhật Bản. Những bức ảnh chụp geisha những năm 1950 phần nào phản ánh được cuộc sống của những cô gái "bán nghệ, không bán thân" trong truyền thống của xứ sở Mặt trời mọc. Ảnh: Diện mạo xinh đẹp của một geisha trong bộ kimono truyền thống đang chơi đàn samisen. Ảnh: Evans/Three Lions. Những geisha đang chỉnh trang trước khi biểu diễn, gương mặt được tô vẽ trắng bệch đặc trưng nhưng chưa đội tóc giả. Trang phục để biểu diễn trông đồ sộ hơn nhiều so với những bộ kimono thường thấy, đặc biệt là đôi dép cao cả gang tay. Ảnh: Three Lions Một geisha tập sự nhí đang tập đánh đàn samisen. Ảnh: Evans / Three Lions. Các geisha tiếp rượu khách trong bữa tiệc trên thuyền ở sông Nagara, chảy qua thủ phủ Tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Three Lions. Nàng geisha cười bẽn lẽn, duyên dáng khi nói chuyện với khách vào năm 1955. Ảnh: Three Lions. Một geisha xếp gọn dép của khách và các đồng nghiệp. Ảnh: Orlando/Three Lions. Tiếp rượu khách là công việc thường xuyên của geisha, nhưng có điểm giới hạn, không hề dính dáng đến hoạt động mại dâm. Ảnh: Three Lions. Một geisha đi bộ về nhà qua con hẻm phơi ô vào năm 1955. Ảnh: Three Lions. Nhóm geisha tập sự đang được giáo viên hướng dẫn kỹ năng. Ảnh: Central Press. Các geisha chơi cờ vây truyền thống vào ngày 2/5/1957. Ảnh: Keystone Features.