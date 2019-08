Ảnh hiếm về đệ nhất cung điện của vua Khải Định thời xưa

Cung An Định nhìn từ bờ bên kia sông An Cựu, Huế thập niên 1920. Nguyên tại vị trí này từ năm 1902, Phụng Hóa Công Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định sau này) đã lập phủ riêng, đặt tên là phủ An Định. Cung An Định được trang hoàng trong một dịp lễ mừng thập niên 1920. Sau khi lên ngôi, vào năm 1917, vua Khải Định đã dùng tiền riêng để cải tạo lại công trình theo lối kiến trúc hiện đại. Đầu năm 1919, công việc xây dựng hoàn tất, cung vẫn giữ nguyên tên gọi. Cổng Cung An Định. Từ ngày 28/2/1922, cung An Định trở thành tiềm để của Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này). Thuyền bè trên sông An Cựu, phía xa là cung An Định, thập niên 1920. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, gia đình cựu hoàng Bảo Đại đã chuyển từ Hoàng cung qua sống tại cung An Định. Hình ảnh cung An Định xuất hiện trên báo Le Monde của Pháp năm 1934, trong bài viết về đám cưới vua Khải Định. Bên trong nhà hát Cửu Tư Đài, một công trình nằm trong khuôn viên cung An Định, nay không còn. Cung An Định ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế. Mời quý độc giả xem video: Top 7 Điểm du lịch nổi tiếng xứ Huế. Nguồn: Toplist.vn.

