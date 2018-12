Ảnh cực hiếm về tỉnh Châu Đốc thập niên 1920 (2)

Nhà cộng đồng ở làng Châu Phú, tỉnh lỵ Châu Đốc thập niên 1920 (nay là phường Châu Phú A, Châu Phú B của thành phố Châu Đốc). Ảnh tư liệu. Góc nhìn khác về nhà cộng đồng ở làng Châu Phú. Ảnh tư liệu. Nhà cộng đồng ở làng An Thạnh, tỉnh Châu Đốc (nay là phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp). Ảnh tư liệu. Nhà cộng đồng ở làng Tân Phú (nay là phường Tân Phú, thị xã Tân Châu, An Giang). Ảnh tư liệu. Phủ thờ của dòng họ Lê Công (Lê Công Phủ Từ), nằm trên đường Lê Lợi, thành phố Châu Đốc ngày nay. Ảnh tư liệu. Bên trong phủ thờ của dòng họ Lê Công. Ảnh tư liệu. Những người bán nồi đất ở một khu chợ. Ảnh tư liệu. Chợ Tịnh Biên gần biên giới Campuchia. Ảnh tư liệu. Học trò trường Tịnh Biên. Ảnh tư liệu. Phong cảnh ở Tịnh Biên, phía xa là núi Sam nổi tiếng của Châu Đốc. Ảnh tư liệu. Đồn điền thuốc lá ở tỉnh Châu Đốc.. Ảnh tư liệu. Người phụ nữ dệt xà rông, trang phục truyền thống của người Chăm. Ảnh tư liệu. Con đường trong ngôi làng của người Chăm ở Châu Đốc. Phía xa là ngọn tháp hình củ hành của một đền thờ Hồi giáo. Ảnh tư liệu. Đền thờ Hồi giáo trong làng của người Chăm. Ảnh tư liệu.

Nhà cộng đồng ở làng Châu Phú, tỉnh lỵ Châu Đốc thập niên 1920 (nay là phường Châu Phú A, Châu Phú B của thành phố Châu Đốc). Ảnh tư liệu. Góc nhìn khác về nhà cộng đồng ở làng Châu Phú. Ảnh tư liệu. Nhà cộng đồng ở làng An Thạnh, tỉnh Châu Đốc (nay là phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp). Ảnh tư liệu. Nhà cộng đồng ở làng Tân Phú (nay là phường Tân Phú, thị xã Tân Châu, An Giang). Ảnh tư liệu. Phủ thờ của dòng họ Lê Công (Lê Công Phủ Từ), nằm trên đường Lê Lợi, thành phố Châu Đốc ngày nay. Ảnh tư liệu. Bên trong phủ thờ của dòng họ Lê Công. Ảnh tư liệu. Những người bán nồi đất ở một khu chợ. Ảnh tư liệu. Chợ Tịnh Biên gần biên giới Campuchia. Ảnh tư liệu. Học trò trường Tịnh Biên. Ảnh tư liệu. Phong cảnh ở Tịnh Biên, phía xa là núi Sam nổi tiếng của Châu Đốc. Ảnh tư liệu. Đồn điền thuốc lá ở tỉnh Châu Đốc.. Ảnh tư liệu. Người phụ nữ dệt xà rông, trang phục truyền thống của người Chăm. Ảnh tư liệu. Con đường trong ngôi làng của người Chăm ở Châu Đốc. Phía xa là ngọn tháp hình củ hành của một đền thờ Hồi giáo. Ảnh tư liệu. Đền thờ Hồi giáo trong làng của người Chăm. Ảnh tư liệu.