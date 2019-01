Ám ảnh vẻ ma mị của những vùng đất bị lãng quên

Pripyat, Ukraine: Thị trấn Pripyat cách thủ đô Kiev 100 km nằm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã buộc hơn 28.000 người phải sơ tán khỏi thị trấn và biến vùng đất này thành vùng đất hoang không có người ở. New York, Mỹ: Với sự xuất hiện của điện thoại di động, hàng trăm chiếc bốt điện thoại đã bị bỏ đi và được lưu giữ bên dưới một tuyến đường sắt trên cao. Cảnh tượng ở đây luôn phảng phất nét hoài cổ trong những buổi chiều hoàng hôn khi nắng rọi qua. Nara Dreamland, Nhật Bản: Lấy cảm hứng từ Disneyland, Nara Dreamland mở cửa năm 1955. Tuy nhiên, vì thường vắng khách ghé thăm nên công viên này đã đóng cửa năm 2006 và bỏ hoang cho tới ngày nay. Biệt thự Di Vecchi, Hồ Como, Italy: Tòa dinh thự xa hoa và tuyệt đẹp này đã bị bỏ hoang từ những năm 1940 gắn với câu chuyện về một bá tước tự tử vì vợ bị giết hại và con gái mất tích. La Crypte Des Fleurs (Pseudonym), Brussels, Bỉ: Hầm mộ này gồm 3 đường hầm thông nhau nằm dưới một nhà nguyện nhỏ trong một nghĩa trang ở Bỉ. Nơi đây là địa điểm chôn cất của những người chết từ năm 1885 - 1978 và dường như đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ. Charleroi, Bỉ: Nhà máy điện ở Charleroi bắt đầu hoạt động khoảng những năm 1930 và dừng sản xuất điện từ năm 2006. Berkyn Manor, Anh: Nhà thơ người Anh John Milton nổi tiếng với tác phẩm "Thiên đường đã mất" (Lost Paradise) từng sống trong căn nhà tồi tàn này. Người dân địa phương cho rằng căn nhà có thể đã bị ma ám và nó hầu như không được tu sửa gì từ năm 1987. Philadelphia, Mỹ: Được coi là "nhà lao đầu tiên trên thế giới", nhà tù này được thiết kế để đưa những phạm nhân "đến gần hơn với Chúa" qua các hình thức tra tấn, giam cầm nhiều tháng và phải chịu cái lạnh thấu xương của nền đá. Nơi đây cũng có hơn 30 đường hầm khác nhau do những phạm nhân đào để trốn ra ngoài. Nhà ga Croix Rouge, Paris, Pháp: Nhà ga này bị dừng hoạt động từ năm 1939 và chưa bao giờ được mở lại. Kalavantin Durg, Ấn Độ: Pháo đài cao khoảng 610 mét này có các bậc thang được tạc vào vách đá của một ngọn đồi. Đứng từ trên pháo đài, người ta có thể trông thấy toàn cảnh Mumbai. Muromtzevo, Nga: Dinh thự 80 phòng này mất 5 năm xây dựng, hoàn thành năm 1889 và bị bỏ hoang năm 1977. Berliner Bunkerwelten, Berlin, Đức: Trong suốt Thế chiến thứ 2, bên dưới thành phố Berlin là hơn 1.000 đường hầm và boong-ke. Đến nay, nhiều đường hầm đã bị sập xuống hoặc không được tu sửa. Lâu đài Noisy, Bỉ: Còn được biết đến với cái tên lâu đài Miranda, địa điểm này là nhà của một gia đình người Bỉ giàu có từng bị Đức Quốc xã bắt giữ. Sau đó lâu đài này trở thành nhà trẻ và bị bỏ hoang từ năm 1991. Trong dinh thự cổ này có nhiều đồ đạc cũ và những đường nét kiến trúc tuyệt đẹp. Moynaq, Uzbekistan: Moynaq từng là một thành phố cảng nhưng sau đó ngành công nghiệp sợi đã khiến nơi đây bị ô nhiễm và làm nhiều người chết. Hiện thành phố này chỉ còn một vài người Karakalpak sinh sống. Cung điện của Cleopatra, Alexandria, Ai Cập: Một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những thứ mà họ tin rằng là tàn tích từ cung điện của nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng Cleopatra. Cung điện này được cho rằng đã bị nhấn chìm bởi các trận động đất và sóng thần dữ dội cách đây hơn 1.600 năm. Skellig Michael, Ireland: Là một địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, tu viện của hòn đảo xa xôi này bị bỏ hoang từ thế kỷ 12 khi các thầy tu chuyển vào đất liền. Chaiten, Chile: Năm 2008, núi lửa Chaiten ở Bắc Patagonia phun trào sau 9.000 năm ngủ yên. Vụ phun trào này đã làm đổi hướng một dòng sông gần đó và thị trấn dưới chân núi lửa cũng bị phá hủy. Ontario, Canada: Thị trấn nhỏ Ontario có những tòa nhà bị bỏ hoang hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Đường hầm tình yêu, Ukraine: Nhiều cặp đôi thường ghé thăm đường hầm xinh đẹp này với lời nguyện ước về tình yêu. Seattle, Mỹ: Khi 31 tòa nhà bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn năm 1889 ở Seatle thì thay vì chỉ xây dựng lại, thành phố quyết định nâng các con đường nội thị thêm 1 - 2 tầng so với chiều cao cũ và để lại một thành phố ngầm bên dưới với những cửa hàng và các con đường hoang phế./.

