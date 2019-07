Ám ảnh cực độ bệnh viện ma bỏ hoang kinh dị nhất TG

1. Bệnh viện Nocton hall - Lincolnshire, Anh: Bệnh viện Nocton Hall trước đây được sử dụng bởi Không quân Hoàng gia Anh và sau đó là Không quân Hoa Kỳ trước khi bị đóng của vào những năm 1990. Nơi đây được cho là bị ma ám với nhiều câu chuyện khiến người nghe sởn gai ốc. (Ảnh: Weirdworm). 2. Bệnh viện Tooele cũ - Tooele, Utah: Old Tooele là một bệnh viện bị bỏ hoang và được cho là có ma ám. Những câu chuyện hoang đường về các thế lực siêu nhiên tại bệnh viện này luôn là chủ đề yêu thích của nhiều người. Vì sự hoang tàn và màu sắc bí ẩn quanh mình mà bệnh viện Old Tooele trở thành địa điểm dựng một số cảnh của nhiều bộ phim.(Ảnh: Weirdworm) 3. Willard asylum - Willard, New York: Willard Asylumlà nơi ưa thích của những thợ săn ma, và được bao quanh bởi nhiều ngôi mộ không người nhân.(Ảnh: Weirdworm) 4. Bệnh viện Severalls - Colchester, Anh: Bệnh viện Severalls được coi là một bệnh viện tâm thần điên rồ, nơi các bác sĩ thực hiện các thí nghiệm trên bệnh nhân, nhiều người đã chết tại đây.(Ảnh: Weirdworm) 5. Cane hill asylum - Luân Đôn, Anh: Bệnh viện này bị tàn phá sau một trận hỏa hoạn khiến nó trở nên hoang tàn, ám ảnh và cũng là sự bắt đầu cho những lời đồn ma quái bao quanh. (Ảnh: Weirdworm) 6. Bệnh viện tâm thần Manteno - Manteno, Illinois: Bệnh viện này từng là một trại tị nạn điên rồ. Đây là nơi chứa hơn 8.000 bệnh nhân trong nhiều năm qua với nhiều sự thật rùng rợn và câu chuyện đáng sợ bên trong nó.(Ảnh: Weirdworm) 7. Beelitz-heilstatten - Brandenburg, Đức: Đây là một khu phức hợp bệnh viện khổng lồ bao gồm 60 tòa nhà, Beelitz-Heilstatten được sử dụng rộng rãi trong thời chiến. Tới nay nó gần như bị bỏ hoang và trở thành nơi để dựng nhiều bộ phim. (Ảnh: Weirdworm) 8. Tranquille sanitorium - Kamloops, British Columbia: Rất nhiều người nói về Tranquille Sanitorium như một sự ám ảnh ma quái. (Ảnh: Weirdworm) 9. Waverly hills sanatorium - Louisville, Kentucky: Được coi là một trong những bệnh viện đáng sợ nhất ở Mỹ, Waverly Hills là một bệnh viện bị bỏ rơi khi bên trong có hơn 150 bệnh nhân lao. Một số tin đồn còn cho rằng, các y tá trong bệnh viện này vì lý do nào đó đã cố gắng phá thai trước khi phải tự sát. Nhiều câu chuyện hoang đường khác cũng được kể lại khiến nhiều người sợ hãi. (Ảnh: Weirdworm) 10. Trung tâm tâm thần Kings park - Kings park, New York: Được biết đến với cái tên “Trung tâm tâm lý”, Kings Park hoạt động từ năm 1885 cho đến năm 1996. Nơi đây là chủ đề thu hút rất nhiều thợ săn ma và các đoàn làm phim. (Ảnh: Weirdworm) 11. Beechworth lunatic asylum - Victoria, Úc: Là nơi ở của 1.200 bệnh nhân, Beechworth nổi danh là một trong những nơi bị ám ảnh nhất ở Úc. Trong khoảng thời gian trước đây, có nhiều tin đồn về việc nhiều bệnh nhân biến mất không lý do ngay sau bức tường này. (Ảnh: Weirdworm) 12. Bệnh viện tâm thần Hartwood - Hartwood, Scotland: Bệnh viện tâm thần Hartwood khổng lồ, đáng ngại và đáng sợ có dáng vẻ của một lâu đài thời trung cổ khi nó bị bỏ hoang vào năm 1990. Nhiều điều bất thường được cho là đã xảy ra tại đây biến nó trở thành một bệnh viện ma ám nổi tiếng. (Ảnh: Weirdworm) 13. Bệnh viện bang Taunton - Taunton, Massachusetts: Các nhân viên trong bệnh viện này được cho là thường xuyên thực hiện các nghi thức huyền bí. Không chỉ có vậy, nơi đây cũng có sự hiện diện của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Jane Toppan. (Ảnh: Weirdworm) 14. Bệnh viện Pripyat – Chernobyl, Ukraina: Những đồ vật được để lại tại bệnh viện Pripyat sau khi nó bị bỏ hoang khiến cho nơi đây trở nên đáng sợ. (Ảnh: Weirdworm).

1. Bệnh viện Nocton hall - Lincolnshire, Anh: Bệnh viện Nocton Hall trước đây được sử dụng bởi Không quân Hoàng gia Anh và sau đó là Không quân Hoa Kỳ trước khi bị đóng của vào những năm 1990. Nơi đây được cho là bị ma ám với nhiều câu chuyện khiến người nghe sởn gai ốc. (Ảnh: Weirdworm). 2. Bệnh viện Tooele cũ - Tooele, Utah: Old Tooele là một bệnh viện bị bỏ hoang và được cho là có ma ám. Những câu chuyện hoang đường về các thế lực siêu nhiên tại bệnh viện này luôn là chủ đề yêu thích của nhiều người. Vì sự hoang tàn và màu sắc bí ẩn quanh mình mà bệnh viện Old Tooele trở thành địa điểm dựng một số cảnh của nhiều bộ phim.(Ảnh: Weirdworm) 3. Willard asylum - Willard, New York: Willard Asylumlà nơi ưa thích của những thợ săn ma, và được bao quanh bởi nhiều ngôi mộ không người nhân.(Ảnh: Weirdworm) 4. Bệnh viện Severalls - Colchester, Anh: Bệnh viện Severalls được coi là một bệnh viện tâm thần điên rồ , nơi các bác sĩ thực hiện các thí nghiệm trên bệnh nhân, nhiều người đã chết tại đây.(Ảnh: Weirdworm) 5. Cane hill asylum - Luân Đôn, Anh: Bệnh viện này bị tàn phá sau một trận hỏa hoạn khiến nó trở nên hoang tàn, ám ảnh và cũng là sự bắt đầu cho những lời đồn ma quái bao quanh. (Ảnh: Weirdworm) 6. Bệnh viện tâm thần Manteno - Manteno, Illinois: Bệnh viện này từng là một trại tị nạn điên rồ. Đây là nơi chứa hơn 8.000 bệnh nhân trong nhiều năm qua với nhiều sự thật rùng rợn và câu chuyện đáng sợ bên trong nó.(Ảnh: Weirdworm) 7. Beelitz-heilstatten - Brandenburg, Đức: Đây là một khu phức hợp bệnh viện khổng lồ bao gồm 60 tòa nhà, Beelitz-Heilstatten được sử dụng rộng rãi trong thời chiến. Tới nay nó gần như bị bỏ hoang và trở thành nơi để dựng nhiều bộ phim. (Ảnh: Weirdworm) 8. Tranquille sanitorium - Kamloops, British Columbia: Rất nhiều người nói về Tranquille Sanitorium như một sự ám ảnh ma quái. (Ảnh: Weirdworm) 9. Waverly hills sanatorium - Louisville, Kentucky: Được coi là một trong những bệnh viện đáng sợ nhất ở Mỹ, Waverly Hills là một bệnh viện bị bỏ rơi khi bên trong có hơn 150 bệnh nhân lao. Một số tin đồn còn cho rằng, các y tá trong bệnh viện này vì lý do nào đó đã cố gắng phá thai trước khi phải tự sát. Nhiều câu chuyện hoang đường khác cũng được kể lại khiến nhiều người sợ hãi. (Ảnh: Weirdworm) 10. Trung tâm tâm thần Kings park - Kings park, New York: Được biết đến với cái tên “Trung tâm tâm lý”, Kings Park hoạt động từ năm 1885 cho đến năm 1996. Nơi đây là chủ đề thu hút rất nhiều thợ săn ma và các đoàn làm phim. (Ảnh: Weirdworm) 11. Beechworth lunatic asylum - Victoria, Úc: Là nơi ở của 1.200 bệnh nhân, Beechworth nổi danh là một trong những nơi bị ám ảnh nhất ở Úc. Trong khoảng thời gian trước đây, có nhiều tin đồn về việc nhiều bệnh nhân biến mất không lý do ngay sau bức tường này. (Ảnh: Weirdworm) 12. Bệnh viện tâm thần Hartwood - Hartwood, Scotland: Bệnh viện tâm thần Hartwood khổng lồ, đáng ngại và đáng sợ có dáng vẻ của một lâu đài thời trung cổ khi nó bị bỏ hoang vào năm 1990. Nhiều điều bất thường được cho là đã xảy ra tại đây biến nó trở thành một bệnh viện ma ám nổi tiếng. (Ảnh: Weirdworm) 13. Bệnh viện bang Taunton - Taunton, Massachusetts: Các nhân viên trong bệnh viện này được cho là thường xuyên thực hiện các nghi thức huyền bí. Không chỉ có vậy, nơi đây cũng có sự hiện diện của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Jane Toppan. (Ảnh: Weirdworm) 14. Bệnh viện Pripyat – Chernobyl, Ukraina: Những đồ vật được để lại tại bệnh viện Pripyat sau khi nó bị bỏ hoang khiến cho nơi đây trở nên đáng sợ. (Ảnh: Weirdworm).