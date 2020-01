Ai là nữ điệp viên lỗi lạc nhất lịch sử nước Anh?

Là người người kiến tạo những chiến công lừng lẫy, biến SOE (Cục hành động đặc biệt) thành một “tập đoàn” tình báo hoạt động hiệu quả ngay trong lòng Đức Quốc xã thời Thế chiến II, Vera Atkins (1908-2000) được các sử gia coi là nữ điệp viên lỗi lạc bậc nhất lịch sử nước Anh. Bà sinh trưởng trong một gia đình Do Thái giàu có ở Romania. Năm 1931, Vera đến London để theo học khóa đào tạo thư ký rồi trở lại Rumania, được tuyển vào làm việc cho hãng Vacuum Oil của Mỹ. Tại đây, bà gây chú ý với khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Khi Thế chiến II bùng nổ, Vera sang Anh quyết định nộp đơn tham gia Lục quân, Hội Chữ thập đỏ Anh và Cơ quan kiểm duyệt bưu chính, nhưng bị từ chối vì không phải người Anh. Mọi chuyện thay đổi vào tháng 2/1941, khi bà nhận được một lá thư mời bà đến Bộ Chiến tranh để phỏng vấn. Nhờ gây ấn tượng tốt trong buổi phỏng vẫn, bà được đưa đến với SOE. Tổ chức này chuyên làm nhiệm vụ tuyển mộ, đào tạo điệp viên và đưa họ thâm nhập vào các quốc gia bị tạm chiếm để thu thập thông tin tình báo và tổ chức xây dựng các lực lượng kháng chiến, nhất là các quốc gia bị Đức chiếm đóng. Trở thành nhân viên của SOE, Vera được đào tạo kỹ năng tình báo tại Đơn vị F do Maurice Buckmaster đứng đầu. Xác định Pháp là địa bàn chiến lược để phát triển các hoạt động của SOE sang các quốc gia bị chiếm đóng khác nên Vera Atkins rất coi trọng công tác tuyển mộ và đào tạo điệp viên. Tháng 2/1943, Vera làm đơn xin nhập quốc tịch Anh. Ban đầu bà bị từ chối vì nguồn gốc Do Thái. Nhưng được sự giúp đỡ của người đứng đầu đơn vị F, Maurice Buckmaster nên cuối cùng, đơn của Vera đã được chấp nhận. Ngoài thành tích tuyển mộ và xây dựng mạng lưới điệp viên tại Pháp, Vera Atkins còn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc dưới tư cách là sĩ quan tình báo đặc biệt. Bà đã xâm nhập các trại giam, trại tập trung để tìm tung tích các đồng đội. Nhờ những nguồn tin tình báo của Vera Atkins và của SOE, ngày 15/4/1945, quân đội Anh giải phóng được trại tập trung Belsen và giải thoát các tù nhân đang bị giam giữ tại đây, trong đó có nhiều thành viên của SOE. Chiến tranh kết thúc, SOE hoàn thành sứ mạng và giải thể. Nhờ những đóng góp to lớn trong hoạt động tình báo, Vera được chính phủ Pháp và Anh trao tặng nhiều huân chương cao quý. Cuộc đời bà là tư liệu cho rất nhiều cuốn sách nói về nghề tình báo, mà một số đã được chuyển thể thành phim. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

