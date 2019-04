Ai là người đàn bà "đáng sợ nhất trong gia tộc họ Ngô"?

Trần Lệ Xuân vợ của Ngô Đình Nhu (sinh năm 1924), được biết đến như một trong những gương mặt then chốt trong chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam cho đến khi anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị lật đổ và ám sát năm 1963. Bà Trần Lệ Xuân sinh tại Huế (có tài liệu ghi là Hà Nội). Bà là cháu gái của vua Đồng Khánh và là con của luật sư Trần Văn Chương (đại sứ của chính quyền Sài Gòn tại Mỹ do Ngô Đình Diệm bổ nhiệm). Lúc nhỏ bà học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với Ngô Đình Nhu (em ruột Tổng thống Ngô Đình Diệm) và cải đạo theo Thiên Chúa, từ bỏ đạo Phật. Bà là dân biểu, chủ tịch Hội Phụ nữ Liên đới, thường được gọi là Bà Cố vấn và được coi là Đệ nhất phu nhân (First Lady) của chính quyền Sài Gòn từ năm 1955 đến năm 1963 vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình.

Ông Ngô Đình Diệm để cho bà Trần Lệ Xuân cùng Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và người em út Ngô Đình Cẩn tham gia sâu vào việc chính trị trong giai đoạn đang nắm quyền. Bà Trần Lệ Xuân cũng là người khởi xướng kiểu áo dài cổ thuyền, khoét sâu - dân chúng vẫn gọi nôm na là "Áo dài Trần Lệ Xuân" - tạo ra một làn sóng thời trang áo dài hở cổ mới mà những người cổ học lên tiếng phê phán.Bà cũng đồng thời nổi tiếng với lối sống xa hoa với những khu biệt điện, nghỉ dưỡng hoành tráng, sang trọng ở nhiều nơi tại Việt Nam. Bà Trần Lệ Xuân có 4 người con (2 trai, 2 gái) trong đó bà thường xuất hiện cùng con gái lớn Ngô Đình Lệ Thủy. Tháng 10/1963, Trần Lệ Xuân cùng con gái Ngô Đình Lệ Thủy đi Mỹ và Roma với dự định sẽ vạch trần mưu đồ của Tổng thống Kennedy và CIA trước công chúng Mỹ.Ngày 1/11/1963, Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Wilshire Hotel ở Beverly Hill, California thì cuộc đảo chính xảy ra, chồng và anh chồng bà bị giết.Thời gian sau này, Trần Lệ Xuân sống ở Pháp. Ngày 24/4/2011, bà qua đời tại một bệnh viện ở Rome, Ý, hưởng thọ 87 tuổi.Nhận xét về Trần Lệ Xuân, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, người phụ trách lưới tình báo chiến lược H10-A22 hoạt động ngay trong Dinh Độc Lập từng nói: “Đây là người đàn bà đáng sợ nhất trong gia đình họ Ngô”.

Trần Lệ Xuân vợ của Ngô Đình Nhu (sinh năm 1924), được biết đến như một trong những gương mặt then chốt trong chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam cho đến khi anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị lật đổ và ám sát năm 1963. Bà Trần Lệ Xuân sinh tại Huế (có tài liệu ghi là Hà Nội). Bà là cháu gái của vua Đồng Khánh và là con của luật sư Trần Văn Chương (đại sứ của chính quyền Sài Gòn tại Mỹ do Ngô Đình Diệm bổ nhiệm). Lúc nhỏ bà học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với Ngô Đình Nhu (em ruột Tổng thống Ngô Đình Diệm) và cải đạo theo Thiên Chúa, từ bỏ đạo Phật. Bà là dân biểu, chủ tịch Hội Phụ nữ Liên đới, thường được gọi là Bà Cố vấn và được coi là Đệ nhất phu nhân (First Lady) của chính quyền Sài Gòn từ năm 1955 đến năm 1963 vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình.

Ông Ngô Đình Diệm để cho bà Trần Lệ Xuân cùng Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và người em út Ngô Đình Cẩn tham gia sâu vào việc chính trị trong giai đoạn đang nắm quyền. Bà Trần Lệ Xuân cũng là người khởi xướng kiểu áo dài cổ thuyền, khoét sâu - dân chúng vẫn gọi nôm na là "Áo dài Trần Lệ Xuân" - tạo ra một làn sóng thời trang áo dài hở cổ mới mà những người cổ học lên tiếng phê phán. Bà cũng đồng thời nổi tiếng với lối sống xa hoa với những khu biệt điện, nghỉ dưỡng hoành tráng, sang trọng ở nhiều nơi tại Việt Nam. Bà Trần Lệ Xuân có 4 người con (2 trai, 2 gái) trong đó bà thường xuất hiện cùng con gái lớn Ngô Đình Lệ Thủy. Tháng 10/1963, Trần Lệ Xuân cùng con gái Ngô Đình Lệ Thủy đi Mỹ và Roma với dự định sẽ vạch trần mưu đồ của Tổng thống Kennedy và CIA trước công chúng Mỹ. Ngày 1/11/1963, Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Wilshire Hotel ở Beverly Hill, California thì cuộc đảo chính xảy ra, chồng và anh chồng bà bị giết. Thời gian sau này, Trần Lệ Xuân sống ở Pháp. Ngày 24/4/2011, bà qua đời tại một bệnh viện ở Rome, Ý, hưởng thọ 87 tuổi. Nhận xét về Trần Lệ Xuân, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, người phụ trách lưới tình báo chiến lược H10-A22 hoạt động ngay trong Dinh Độc Lập từng nói: “Đây là người đàn bà đáng sợ nhất trong gia đình họ Ngô”.