9 'sự thật' sai bét loài người vẫn tin sái cổ

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất trên Trái đất: Trong sách sinh học, có lẽ bạn đã được học rằng cá voi xanh là sinh vật lớn nhất từng sống trên Trái đất. Đúng là nó là động vật có vú lớn nhất. Nó có thể dài tới hơn 100 feet và trái tim của một con cá voi xanh trưởng thành nặng khoảng một tấn. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét tất cả các sinh vật sống mà sống trên hành tinh của chúng ta, có một cái gì đó lớn hơn nhiều so với cá voi xanh. Đó là một loại nấm gọi là Armillaria ostoyae đó chiếm gần 4 dặm vuông trong Rừng Quốc gia Malheur ở Oregon. Đây là một trong những sự thật mà trước nay ít người biết tới. Gián có thể sống sót qua một cuộc chiến hạt nhân: Gián là một trong những sinh vật sống dai nhất trên Trái đất. Chúng có thể sống mà không có thức ăn trong 2 tuần. Thậm chí chúng còn không chết sau một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mary H. Ross và D. G. Cochran đã quyết định kiểm tra giả thuyết này vào năm 1963 khi nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ trên gián trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nó chỉ ra rằng gián sẽ là những sinh vật đầu tiên sẽ chết trong trường hợp thảm họa hạt nhân. 6.400r. liều giết chết 93% của tất cả gián. Cảm lạnh thông thường là bệnh phổ biến nhất trên Trái đất: Có vẻ như không có ai miễn nhiễm cảm lạnh khi thời tiết lạnh, nhưng có một căn bệnh phổ biến hơn mà không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, chính là sâu răng. Theo một dự án nghiên cứu mở rộng được giám sát bởi giáo sư W. Marcenes từ Đại học Queen Mary ở Luân Đôn. Ông chỉ ra rằng 2,5 tỷ người lớn và 621 triệu trẻ em trên thế giới phải đối mặt với vấn đề này và đó là một lý do tốt để đánh răng và đến thăm nha sĩ thường xuyên hơn. Lady Godiva cưỡi ngựa qua thành phố trong khi hoàn toàn khỏa thân để làm cho chồng cô giảm thuế: Theo truyền thuyết, Lady Godiva yêu cầu chồng, Bá tước Leofric giảm thuế cho cư dân của thị trấn Coventry ở Anh vào năm 1040. Bá tước đồng ý với một điều kiện: Vợ ông sẽ cưỡi ngựa trên khắp thành phố trong khi khỏa thân. Ông chắc chắn rằng Lady Godiva sẽ không làm điều đó, nhưng người phụ nữ có trái tim rộng lớn này đã mang theo yêu cầu của ông vì lợi ích của những người bình thường. Màu đen và trắng của Zebras để bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi: Có nhiều thắc mắc vì sao ngựa lại có sọc đen sọc trắng. Theo một trong những lý giải đầu tiên, sọc màu giúp con ngựa tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù. Thứ hai, mỗi con ngựa vằn có màu và hoa văn độc đáo giúp chúng nhận ra nhau. Thứ ba, sọc vằn giúp ngựa tránh khỏi sự tấn công của côn trùng. Các nhà khoa học từ Đại học California đã tổ chức một nghiên cứu để tìm ra mối liên hệ giữa màu ngựa vằn và môi trường sống của chúng. Họ chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình cao hơn, các sọc đen sáng hơn và rộng hơn. Đồng thời, màu của chúng trở nên mờ nhạt ở những nơi lạnh hơn. Lý do là trong thực tế là sọc đen và trắng nóng lên khác nhau. Vì vậy, các sọc đen và trắng thay đổi trên da ngựa vằn giúp chúng hoạt động bằng nhiệt. Kim tự tháp Ai Cập lớn nhất trên thế giới: Tất cả chúng ta đều được học ở trưởng rằng kim tự tháp lớn nhất nằm ở Ai Cập và được gọi là Kim Tự Tháp Giza. Có lẽ đây kim tự tháp là lớn nhất trong số các kim tự tháp Ai Cập, nhưng có những công trình xây dựng kim tự tháp lớn hơn trên thế giới. Kim tự tháp lớn nhất trên hành tinh của chúng ta được xây dựng ở Mexico. Nó được gọi là Kim tự tháp vĩ đại của Cholula hoặc Tlachihualtepetl, có nghĩa là "ngọn núi làm bằng tay" và nó vượt quá kích thước của Kim Tự Tháp Giza trong khối lượng gần 2 lần và trong nền hình vuông gấp 4 lần. La bàn luôn hướng đến Cực Bắc: Chúng ta vẫn được học rằng la bàn hướng về phía bắc, nhưng thực tế nó không hẳn chính xác. Từ trường của hành tinh chúng ta không phải lúc nào cũng có hướng từ bắc vào nam như bây giờ. Nó đã thay đổi hướng của nó ít nhất 100 lần trong vòng 160 triệu năm qua. Kết quả là, các cực từ và địa lý không khớp. Ngày nay, Bắc cực từ nằm trên Bán đảo Boothia - đó là điểm cực bắc của Canada và mũi tên của tất cả các la bàn hướng về phía nó . Voi là loài động vật duy nhất không thể nhảy: Đúng là voi trưởng thành không thể nhảy dù thực tế là chúng không chỉ có 4 chân, mà còn có đầu gối, gân và cơ bắp. Thật khó để nâng khối lượng khổng lồ của con voi lên không trung. Nó không thể nâng tất cả 4 feet từ mặt đất đồng thời bởi vì một trong hai chân của họ luôn luôn phải ở trên mặt đất để cân bằng. Nhưng voi không phải là loài động vật duy nhất không thể nhảy. Có những động vật có vú khác cũng không thể làm điều đó, ví dụ, con lười, hà mã và tê giác. Không giống như voi, hà mã và tê giác có thể nâng tất cả 4 chân khỏi mặt đất trong khi chạy. Vodka được phát minh bởi Dmitri Mendeleev: Mendeleev, nhà hóa học vĩ đại người Nga, đã viết một luận văn “Về sự kết hợp của nước với rượu” vào năm 1865, nhưng nó không liên quan gì đến vodka. Các nhà hóa học đã nghiên cứu những thay đổi trong các thuộc tính của dung dịch nước của rượu ở các nồng độ khác nhau và các điều kiện bên ngoài. Ông không chú ý đặc biệt đến giải pháp với hàm lượng cồn 40% và đặc điểm hương vị của nó. Thức uống mạnh này đã được biết rất lâu trước khi Mendeleev chào đời. Từ 'vodka' được đề cập lần đầu tiên vào năm 1405 ở Ba Lan. Vào thời điểm đó, thức uống này được gọi là gorzałka (gorzeć - để đốt cháy). Năm 1819, Alexander I của Nga đã ký 'Quy định về Vodka' bao gồm các yêu cầu để làm thức uống này, cũng như các lựa chọn trộn có thể.

