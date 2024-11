5 Tổng thống Mỹ xuất thân từ thành phố New York

1. Martin Van Buren (1837-1841). Martin Van Buren sinh ra năm 1782 ở New York trong một gia đình có gốc Hà Lan. Ông là con trai của một chủ quán trọ nhỏ, và là người Mỹ đầu tiên không có nguồn gốc Anh tham gia chính trị cấp cao. Ảnh: Pinterest. Con đường trở thành tổng thống: Là một chính trị gia tài giỏi, Van Buren đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng Dân chủ và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Tổng thống dưới thời Andrew Jackson. Năm 1836, ông đắc cử Tổng thống thứ 8 của Mỹ. Ảnh: Pinterest. Di sản: Van Buren là một trong những người đầu tiên xây dựng nền chính trị theo đảng phái ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính "Panic of 1837," khiến nền kinh tế gặp khó khăn và làm giảm uy tín của ông. Ảnh: Pinterest. 2. Millard Fillmore (1850-1853). Millard Fillmore sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở New York vào năm 1800. Ông tự học và trở thành luật sư, rồi dần bước vào chính trường. Ảnh: Pinterest. Con đường trở thành tổng thống: Fillmore là Phó Tổng thống dưới thời Zachary Taylor và trở thành Tổng thống Mỹ thứ 13 khi Taylor qua đời năm 1850. Ông là thành viên của Đảng Whig và không được bầu trực tiếp vào vị trí này. Ảnh: Pinterest. Di sản: Ông ủng hộ "Thỏa thuận 1850" nhằm ngăn ngừa chia rẽ về vấn đề nô lệ. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì ký Đạo luật Fugitive Slave (yêu cầu trả lại nô lệ trốn thoát về miền Nam), gây ra bất đồng trong cả nước và ảnh hưởng tới chính trị Mỹ sau này. Ảnh: Pinterest. 3. Theodore Roosevelt (1901-1909). Sinh năm 1858 ở New York trong một gia đình giàu có, Theodore Roosevelt có nền tảng giáo dục tốt và yêu thích thiên nhiên. Ông nổi tiếng là một người đam mê mạo hiểm và thể thao. Ảnh: Pinterest. Con đường trở thành tổng thống: Ông trở thành Tổng thống thứ 26 sau khi William McKinley bị ám sát năm 1901. Là một nhân vật năng động, Roosevelt thúc đẩy các cải cách tiến bộ và có sự nghiệp chính trị nổi bật từ trước khi lên nắm quyền. Ảnh: Pinterest. Di sản: Roosevelt là người thúc đẩy chính sách "Square Deal" với trọng tâm là bảo vệ người lao động và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Ông cũng là người mở rộng sức mạnh của Tổng thống trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là việc xây dựng kênh đào Panama. Ảnh: Pinterest. 4. Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Franklin D. Roosevelt sinh năm 1882, là thành viên của gia đình Roosevelt nổi tiếng và có quan hệ họ hàng xa với Theodore Roosevelt. Ông học ở Harvard và có một sự nghiệp chính trị vững chắc. Ảnh: Pinterest. Con đường trở thành tổng thống: Roosevelt đắc cử Tổng thống thứ 32 trong giai đoạn Đại Khủng hoảng và là người duy nhất được bầu 4 nhiệm kỳ. Ông đưa ra chương trình New Deal để khôi phục kinh tế và giải quyết nạn thất nghiệp. Ảnh: Pinterest. Di sản: Là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, ông dẫn dắt Mỹ vượt qua cả Đại Khủng hoảng và Thế chiến II, đặt nền tảng cho sự phát triển của Mỹ trong thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest. 5. Donald Trump (2017-2021, đắc cử 2025-2029). Donald Trump sinh năm 1946 ở New York trong một gia đình giàu có với cha là nhà kinh doanh bất động sản. Ông là một doanh nhân nổi tiếng và là ngôi sao truyền hình thực tế trước khi bước vào chính trị. Ảnh: Pinterest. Con đường trở thành tổng thống: Không có kinh nghiệm chính trị trước đó, Trump gia nhập Đảng Cộng hòa và giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử năm 2016, trở thành Tổng thống thứ 45. Sau thất bại trước Joe Biden năm 2020, ông trở lại ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước Kamala Harris trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: The New Yorker. Di sản: Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump gây tranh cãi với chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”, các biện pháp cứng rắn về nhập cư và cải cách thuế. Ông cũng là tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần. Chính quyền Trump đã để lại dấu ấn sâu đậm trong xã hội Mỹ với sự phân cực rõ rệt về quan điểm chính trị. Ảnh: BBC.

