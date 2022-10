5 "ngũ đại mỹ nhân" vang danh lịch sử Trung Quốc cổ đại

Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi là tứ đại mỹ nhân trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Họ được ca ngợi là những mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhưng có số phận đầy "sóng gió". Bên cạnh danh sách này, công chúng choáng ngợp và thán phục trước 5 hoàng hậu tuyệt sắc, thông minh hơn người. Đầu tiên là Ý An Hoàng hậu Trương Yên - vợ của Minh Hi Tông. Theo sử sách, Ý An Hoàng hậu Trương Yên, tự là Tổ Nga, danh là Bảo Châu, có dung mạo xinh đẹp, đoan trang, hiền thục. Không những vậy, bà hoàng này còn là người thông minh, tài chí, khéo léo xử lý các vấn đề trong hậu cung. Thậm chí, Ý An Hoàng hậu Trương Yên còn dũng cảm, gan dạ khi không ít lần vạch tội gian thần, giúp Minh Hi Tông loại bỏ những quan viên hủ bại.Tiêu Hoàng hậu hay còn gọi là Dạng Mẫn Hoàng hậu là vợ của Tùy Dạng Đế và sau đó là vợ của 5 hoàng đế khác (bao gồm Lý Thế Dân). Xuất thân là công chúa của Lương Minh Đế - hoàng đế nước Tây Lương, Tiêu Hoàng hậu là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, đa tài đa nghệ. Dù trải qua 6 đời chồng nhưng Tiêu Hoàng hậu trở thành mỹ nhân có ảnh hưởng lớn trong lịch sử. Sau khi qua đời năm 648 tại Trường An, bà được hợp táng với Tùy Dạng Đế. Hoàng hậu Lý Tổ Nga sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, thông minh, cơ trí hơn người. Mỹ nhân nhà Bắc Tề này được Cao Hoan chọn làm con dâu. Sau khi kết hôn với Cao Dương, Lý Tổ Nga hết lòng trợ giúp chồng trong cuộc chiến giành ngai vàng. Theo đó, khi Cao Dương đăng cơ lên ngôi vua, Lý Tổ Nga được sắc phong làm hoàng hậu. Dù trong cung có hàng ngàn phi tần nhưng ông hoàng này luôn yêu thương và tôn trọng hoàng hậu Lý Tổ Nga. Chân Lạc (183 - 221), còn gọi Chân Mật, Chân Phu nhân, thụy hiệu là Văn Chiêu hoàng hậu, là phi tần của Nguỵ Văn đế Tào Phi. Người con trai này của Tào Tháo là hoàng đế đầu tiên nhà Tào Ngụy. Theo các sử liệu, Chân Mật sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khiến bao người si mê. Sau khi gả cho Tào Phi, mỹ nhân này sinh được 1 con trai và 1 con gái. Người con trai tên là Tào Tuấn (tức Tào Duệ) về sau được Tào Phi chọn làm người thừa kế ngai vàng. Hoàng hậu Hạ Cơ nổi danh lịch sử với vẻ đẹp tuyệt mỹ và có tới 3 lần làm Vương hậu sau 7 lần lấy chồng. Do quá xinh đẹp ngay cả khi đã 50 tuổi nên xuất hiện một số lời đồn cho rằng bà là "hồ ly tinh" hóa thành người. Người chồng cuối cùng của Hạ Cơ là Khuất Vu - người đàn ông đa mưu túc trí. Hai người có với nhau một con gái xinh đẹp không kém mẹ. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

