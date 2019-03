5 cặp giáp vợ chồng cực khắc khẩu nhưng càng bên nhau càng đại phát

1. Thìn và Tỵ

Về cơ bản, Thìn và Tỵ có bản chất khá giống nhau. Họ đều là những con giáp kiên cường và luôn tự tin vào bản thân của mình. Nếu kết hợp lại, Thìn – Tỵ rõ ràng có khả năng tạo ra những thành công vang dội mà chưa chắc con giáp khác có thể làm được.

Ở mối quan hệ khác là thế nhưng trong quan hệ vợ chồng, Thìn – Tỵ lại có sự khắt khe với đối phương nhiều hơn. Cả hai vốn dĩ đều có tính tỉ mỉ và cẩn thận, nên họ không muốn đối phương vấp phải bất cứ sai lầm nào. Vì luôn soi xét lẫn nhau nên Thìn – Tỵ luôn dẫn đến những trận cãi vã “long trời lỡ đất”, tuy nhiên sau đó là sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, bởi lẽ sự âm dương ở Thìn – Tỵ được xem là hài hoà nhất.

Với một số vấn đề khó giải quyết, Thìn – Tỵ không ngần ngại tranh cãi để tìm ra đáp án chính xác. Nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được thành công và thu hút tài vận đồ sộ. Trong những quyết định lớn ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai, Thìn – Tỵ luôn bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo và sau cùng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn để tốt cho cả hai.

Ảnh minh họa. 2. Ngọ và Hợi



Cả Ngọ và Hợi đều là những con giáp có sự kiên cường và quyết đoán nhất định. Họ luôn nghiêm túc trong mọi thứ và muốn hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Mỗi người đều có sức chịu đựng áp lực của riêng mình, tuy nhiên khi về ở cùng với nhau thì tính khí này sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân của họ trở nên tốt đẹp hơn.

Trời sinh tuổi Ngọ có tính vội vã, muốn gì thì sẽ làm cho bằng được và đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những vấp ngã không đáng có. Tuy nhiên, tuổi Hợi thì ngược lại, họ chín chắn, thấu đáo luôn biết nhìn xa trông rộng và dự trù được mọi rủi ro nên sẽ không dễ dàng gục ngã. Nếu Ngọ và Hợi kết hợp, thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách từ tốn, thuận lợi và suôn sẻ.

Không những thế, trong quá trình đó, cả hai sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội giúp cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn. Đặc biệt, nếu vợ chồng Ngọ – Hợi hợp tác trong kinh doanh thì dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đồ sộ đáng mơ ước.

3. Mão – Mùi

Trời sinh 2 người có tính cách khá tương đồng: ôn hòa, làm việc theo cảm tính, lãng mạn cho nên hôn nhân khá hạnh phúc. Tuy nhiên đôi khi họ vẫn gặp phải 1 số bất đồng nho nhỏ do chưa thực sự hiểu nhau.

Hai người tuổi này cưới nhau có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như giúp nhau phát triển sự nghiệp thuận lợi, tốt đẹp, tài lộc cứ thế kéo đến ào ào. Sự kết hợp của hai người còn có thể cho những đứa con tài giỏi, tương lai làm rạng danh tổ tông. Đặc biệt năm 2018 dự đoán sẽ là 1 năm nhiều may mắn với đường tài lộc của cặp vợ chồng nhà này.

4. Dần và Mão

Nhiều người không hiểu thì sẽ tin rằng Dần và Mão là cặp đôi bất hòa. Nhưng trên thực tế họ lại hợp nhau đến không tưởng.

Tuổi Dần sinh ra với bản chất mạnh mẽ và luôn tự cường tự lực, bên cạnh đó tuổi Mão lại ôn hoà nhẹ nhàng đến bất ngờ. Về bề nổi thì hai con người này không giống nhau và rất dễ xảy ra mâu thuẫn nhưng trong quan hệ vợ chồng lại là một câu chuyện khác.

Dần và Mão sẽ nảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi không có hồi kết nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến hôn nhân tình cảm của họ mà lại khiến cho họ ngày càng khăng khít hơn. Ở một phương diện nào đó, sự tranh cãi của Dần và Mão đã tạo ra những sáng kiến giúp vợ chồng họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Sau một thời gian, sự tranh cãi này dần trở thành thói quen và đó cũng là một phần trong cuộc sống hôn nhân của họ. Nhìn chung, Dần – Mão là một cặp đôi âm dương hoà hợp, ở mối quan hệ khác có thể không tốt đẹp nhưng nếu là vợ chồng thì chắc chắn hạnh phúc và giàu có.

5. Tý – Sửu

Tý – Sửu được coi là “một cặp trời sinh”, đây là tổ hợp vừa tương hợp vừa tương hỗ. Sinh năm Tý gai góc, luôn mong muốn được quan tâm, chăm sóc, người tuổi Sửu không ngại khó nhọc, rất coi trọng chuyện tình cảm. Khi cặp đôi này bên nhau, tình cảm luôn ấm áp, ngọt ngào, không ngại bao dung lẫn nhau.

Bên cạnh đó, tính nôn nóng của người tuổi Sửu sẽ được sự bao dung và rộng lượng của người tuổi Tý chế ngự. Ngược lại, lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Tý sẽ được cái nhìn thực tế và nhạy bén của người tuổi Sửu dung hòa. Do vậy cuộc sống của cả hai sẽ dễ đạt được sự cân bằng, ổn định, tạo nền tảng để có thể phát triển sự nghiệp, hậu vận tốt đẹp.

Vợ chồng “khắc khẩu” cần phải tránh những sai lầm này:

Không cãi nhau trước mặt người khác

Các cụ ta vẫn nói, dù có chuyện tày đình gì xảy ra, vợ chồng hãy “đóng cửa bảo nhau”, không nên vạch áo cho người xem lưng. Chuyện vợ chồng cãi nhau thật chẳng có gì hay ho nên nếu đang ở nơi công cộng hay trước mặt những người lạ, ngay cả người thân thì cả hai vợ chồng cũng không nên tranh cãi, lớn tiếng với nhau.

Thay vào đó, người vợ/chồng hãy kiềm chế, im lặng cho đến khi về nhà hoặc hãy đợi lúc đối phương dần bình tĩnh lại hay lúc ngủ, vợ chồng thỏ thẻ với nhau.

“Anh/em thấy em/anh như vậy là không được vì….”. Người còn lại hãy kiên nhẫn, từ tốn nghe người kia nói hết rồi mới nói lại. Nhất thiết phải tìm được tiếng nói chung trong câu chuyện.

Tránh đổ thừa không hợp tuổi

Trong đời thường, có rất nhiều đôi vợ chồng đi xem tử vi, bói toán… được cảnh báo là không hợp tuổi. Tuy nhiên họ vẫn kiên quyết kết hôn. Khá nhiều người trong số đó, mỗi khi cãi nhau lại lôi những câu từ khó nghe, mắng nhiếc nhau: Nào là “Biết thế này ngày trước tôi không lấy anh/cô…; Sao ngày xưa tôi không nghe lời bố mẹ khuyên ngăn vợ chồng khắc nhau mà cứ lấy, để giờ hơi tí là cãi nhau…”. Điều này gây khó chịu, thậm chí tổn thương cho đối phương.

Thực tế, nhiều cặp vợ chồng chỉ vì cãi vã những lý do không đâu vào đâu đã đổ lỗi cho quá khứ, do vợ chồng khắc tuổi nhau. Nên nhớ, mọi vấn đề do con người gây ra đều có cách khắc phục nếu cả hai cùng hướng tới tương lai tốt đẹp.

Hơi tí là dọa ly hôn

Trong lúc tranh cãi nhau, nhiều khi không kiềm chế được cảm xúc, người vợ/chồng tức tối dọa nạt sẽ làm đơn ly dị. Lời dọa nạt này sử dụng 1-2 lần có thể sẽ làm đối phương sợ, mang lại tác dụng tuy nhiên nếu lạm dụng sẽ dẫn đến nhờn và đâm ra phản tác dụng.

Đã là vợ chồng, đừng hơi một tí bất hòa đã buông hai từ “ly dị” ra. Trong khi thực tế bản thân bạn không muốn điều đó. Hãy tâm sự nhiều hơn với bạn đời về những mong muốn của bạn, lý do tại sao bạn khó chịu về việc cô ấy/anh ấy gây ra để cả hai có cái nhìn thấu hiểu nhất về nhau.

Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương

Vợ chồng cho dù có hiểu nhau đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có lúc xích mích là chuyện bình thường. Chính vì vậy, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau để vun đắp tình cảm gia đình.

Trong bất cứ cuộc cãi vã nào, cả hai đều rất khó nhận ra cái sai của mình. Cách tốt nhất là hãy đặt mình vào vị trí người đối diện. Tự đặt câu hỏi tại sao anh ấy, cô ấy lại như vậy? Với cách đặt mình vào vị trí người khác giúp bạn có sự thông cảm hơn. Từ đó nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn.

Đừng vì một phút nóng giận, vợ chồng khắc khẩu mà làm mất đi hòa khí, tình cảm của hai vợ chồng đã tốn bao công sức gây dựng.

Tránh làm chung 1 công việc

Vợ chồng “khắc khẩu” không nên làm cùng một công việc có chuyên môn giống nhau, đặc biệt là đừng bao giờ làm cùng một cơ quan. Đơn giản là vì nếu là đồng nghiệp, tần số khắc khẩu của hai vợ chồng sẽ theo cấp số nhân.

Do đó, cách tốt nhất là hai vợ chồng nên tìm hai công việc khác nhau, cơ quan khác nhau để không tiếp xúc quá nhiều dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, tranh luận, gây sứt mẻ tình cảm vợ chồng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo