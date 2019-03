Chấn động nghi vấn người khổng lồ sống dưới lớp vỏ Trái đất

Những câu chuyện, giai thoại về người khổng lồ với cơ thể to lớn và sức khỏe vượt trội hơn rất nhiều so với con người đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia cũng như công chúng. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của người khổng lồ. Theo đó, họ đã phát hiện một số bộ hài cốt có kích thước "khủng" được cho thuộc về người khổng lồ. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra nơi sinh sống của người khổng lồ hay "chạm trán" một người khổng lồ thực sự giống như trong truyền thuyết. Trước vấn đề này, những người tin vào sự tồn tại của người khổng lồ đã đưa ra một giả thuyết để giải mã vì sao chúng ta mãi chưa tìm thấy họ. Giả thuyết này cho rằng trên thực tế Trái đất bị rỗng. Do vậy, bên dưới Trái đất tồn tại một thế giới bí ẩn mà con người chưa khám phá ra. Người khổng lồ sống trong thế giới bí ẩn trên. Cuộc sống bên dưới lớp vỏ Trái đất của người khổng lồ cũng khá giống con người. Nguyên do là vì trong thế giới của người khổng lồ cũng có Mặt trời và các nguồn tài nguyên thiên nhiên riêng giúp họ sinh tồn và phát triển. Sở dĩ con người mãi chưa tìm thấy người khổng lồ là vì vẫn chưa tìm được lối vào thế giới ngầm bên dưới lớp vỏ Trái đất. Video: Người khổng lồ cao 2m, nặng 100 kg ở Cần Thơ (nguồn: VTC14)

