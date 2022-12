3 người bỗng dưng tới nhà chơi, không tai họa cũng nợ nần

Người thứ nhất: Người thân nhiều năm không liên lạc. Cổ nhân nói, họ hàng đến rồi đi đều gọi là họ hàng. Nếu từ ba đến năm năm không có tin tức gì từ đối phương, những người thân đó thực chất chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nếu một ngày nào đó, một người thân mà ta đã nhiều năm không liên lạc bỗng nhiên đến nhà thăm ta, lúc đó ta phải phấn chấn vạn phần. Bởi vì rất có thể người thân này có động cơ thầm kín. Hãy suy nghĩ, sau ba hoặc năm năm không liên lạc, đột nhiên liên lạc lại. Chắc hẳn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể là vay tiền hoặc bằng cách mang đến cho chúng ta “cơ hội làm giàu” và kéo chúng ta vào rắc rối. Chúng ta nên cảnh giác với những người thân đã lâu không liên lạc này, kẻo rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Người thứ hai: Người hàng xóm mà chúng ta thường coi thường. Ông lão nói: "Ở đời phải biết báo đáp ân tình. Người đã giúp đỡ ta nên ghi nhớ. Đương nhiên, nếu có người coi thường ta, ta không nên mất cảnh giác". Khi chúng ta gặp khó khăn, những người hàng xóm đó chỉ nói xấu và cười sau lưng chúng ta. Bởi vì điều này, mà chúng ta mang gánh nặng của sự sỉ nhục. Thế nhưng gần đây, nếu mấy người hàng xóm đó nay bỗng đổi sắc mặt, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà chúng ta chơi. Bạn có thấy lạ không? Nếu chúng ta mềm lòng vào lúc này và làm những việc như "giúp đỡ họ", chúng ta rất có thể sẽ rơi vào ''cạm bẫy'' của người khác. Những người hàng xóm này thường coi thường chúng ta, và khi họ thấy chúng ta sống cuộc sống sung túc hơn, họ vừa ghen tị vừa ghét bỏ. Nếu không ăn được nho thì phải hái, ném xuống đất và dẫm lên. Hóa ra họ đến không phải để xin xỏ mà để gài bẫy chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận với một số người hàng xóm vốn nói xấu sau lưng, nhưng nay thường đến nhà của chúng ta. Người thứ ba: Xuất hiện kẻ thứ ba xen vào gia đình. Gia đình ban đầu rất hòa thuận, vì một chuyện vặt vãnh mà hai vợ chồng quay lưng lại với nhau, khiến gia đình vốn hạnh phúc bị sụp đổ. Nguyên nhân có thể xuất hiện một người quấy rầy mới có những suy nghĩ xấu xa can thiệp vào chuyện gia đình. Những kẻ đó lợi dụng khi chúng ta không quản lý tốt cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ sẽ can thiệp vào và làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, khi thấy có một người đàn ông đẹp hay phụ nữ đẹp thường xuyên đến nhà của chúng ta, có thể họ mượn cớ mượn thứ nọ thứ kia hay giúp một số thứ, chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nắm bắt được mâu thuẫn chính và hiểu nguyên nhân sâu xa. Chỉ có yêu thương gia đình, yêu thương chồng hoặc vợ và là người biết quan tâm, chăm sóc bản thân, chúng ta mới có thể ngăn chặn một cách cơ bản kẻ gian “lợi dụng”.



Người thứ nhất: Người thân nhiều năm không liên lạc. Cổ nhân nói, họ hàng đến rồi đi đều gọi là họ hàng. Nếu từ ba đến năm năm không có tin tức gì từ đối phương, những người thân đó thực chất chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nếu một ngày nào đó, một người thân mà ta đã nhiều năm không liên lạc bỗng nhiên đến nhà thăm ta, lúc đó ta phải phấn chấn vạn phần. Bởi vì rất có thể người thân này có động cơ thầm kín. Hãy suy nghĩ, sau ba hoặc năm năm không liên lạc, đột nhiên liên lạc lại. Chắc hẳn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể là vay tiền hoặc bằng cách mang đến cho chúng ta “cơ hội làm giàu” và kéo chúng ta vào rắc rối. Chúng ta nên cảnh giác với những người thân đã lâu không liên lạc này, kẻo rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Người thứ hai: Người hàng xóm mà chúng ta thường coi thường. Ông lão nói: "Ở đời phải biết báo đáp ân tình. Người đã giúp đỡ ta nên ghi nhớ. Đương nhiên, nếu có người coi thường ta, ta không nên mất cảnh giác". Khi chúng ta gặp khó khăn, những người hàng xóm đó chỉ nói xấu và cười sau lưng chúng ta. Bởi vì điều này, mà chúng ta mang gánh nặng của sự sỉ nhục. Thế nhưng gần đây, nếu mấy người hàng xóm đó nay bỗng đổi sắc mặt, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà chúng ta chơi. Bạn có thấy lạ không? Nếu chúng ta mềm lòng vào lúc này và làm những việc như "giúp đỡ họ", chúng ta rất có thể sẽ rơi vào ''cạm bẫy'' của người khác. Những người hàng xóm này thường coi thường chúng ta, và khi họ thấy chúng ta sống cuộc sống sung túc hơn, họ vừa ghen tị vừa ghét bỏ. Nếu không ăn được nho thì phải hái, ném xuống đất và dẫm lên. Hóa ra họ đến không phải để xin xỏ mà để gài bẫy chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận với một số người hàng xóm vốn nói xấu sau lưng, nhưng nay thường đến nhà của chúng ta. Người thứ ba: Xuất hiện kẻ thứ ba xen vào gia đình. G ia đình ban đầu rất hòa thuận, vì một chuyện vặt vãnh mà hai vợ chồng quay lưng lại với nhau, khiến gia đình vốn hạnh phúc bị sụp đổ. Nguyên nhân có thể xuất hiện một người quấy rầy mới có những suy nghĩ xấu xa can thiệp vào chuyện gia đình. Những kẻ đó lợi dụng khi chúng ta không quản lý tốt cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ sẽ can thiệp vào và làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, khi thấy có một người đàn ông đẹp hay phụ nữ đẹp thường xuyên đến nhà của chúng ta, có thể họ mượn cớ mượn thứ nọ thứ kia hay giúp một số thứ, chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nắm bắt được mâu thuẫn chính và hiểu nguyên nhân sâu xa. Chỉ có yêu thương gia đình, yêu thương chồng hoặc vợ và là người biết quan tâm, chăm sóc bản thân, chúng ta mới có thể ngăn chặn một cách cơ bản kẻ gian “lợi dụng”.