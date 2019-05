3 con giáp Thần Tài kết thân đi đâu cũng vấp phải tiền

Tuổi Tý: Theo tử vi học, Tý thuộc hành Thủy mà năm 2019 là năm Hợi, Hợi cũng thuộc hành Thủy nên có thể nói 2019 là một năm vô cùng rực rỡ và may mắn của những người tuổi Tý.



Nếu như vài năm trước, sự nghiệp cũng như cuộc sống của người tuổi Tý gặp bao nhiêu sóng gió thì từ năm 2019 trở đi, với sự chiếu rọi của sao Thiên vận, nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra với họ, họ sẽ được bù đắp.



Đặc biệt, người tuổi Tý thường gặp sóng gió trong chuyện tình cảm khi tuổi đời còn trẻ.



Nhưng ngoài 30 tuổi, vấn đề này cũng được giải quyết. Dù là yêu đương hay hôn nhân thì họ cũng sẽ có được sự viên mãn. Tuổi Mão: Tuổi Mão là người thông minh, chăm chỉ chịu khó. Nhờ điều này mà bạn đã có được những thành tích đáng nể trong công việc. Khi đã thành công, bạn cũng vẫn không ngừng nghỉ vươn lên, không ngừng phấu đấu khẳng định thêm vị trí của mình. Những tháng cuối năm 2019 quả là những ngày tháng may mắn của tuổi Mão khi bạn gặp được quý nhân. Đã có lúc bạn cảm thấy nản chí, chẳng còn thiết tha gì thì tự nhiên bạn gặp được người chung sức chung lòng, cùng nhau góp vốn làm ăn. Không màng nghiệp kinh doanh nhưng có được sự khích lệ, tuổi Mão ăn nên làm ra nhờ điều này, giàu lên trông thấy. Người không làm nghiệp kinh doanh cũng được cấp trên hết lòng nâng đỡ. Tình yêu thuận hòa, vui vẻ, hạnh phúc làm cho bạn lúc nào cũng thoải mái, có tinh thần phấn khởi làm mọi việc. Đây là điều kiện tốt giúp bạn luôn hoàn thành những dự án lớn, kiếm về bộn tiền để chăm lo cho gia đình, tiền bạc tăng lên vù vù, xây biệt thự mua xe sang khiến đối phương tự hào. Tuổi Dần: Dần thuộc hành Mộc mà Mộc và Thủy tương sinh nên năm 2019 cũng là thời điểm vô cùng thuận lợi với những người tuổi Dần. Theo các chuyên gia phong thủy, Kỷ Hợi được đánh giá là 1 năm thuận lợi về chuyện kinh doanh, làm ăn của người tuổi Dần. Việc đầu tư, hợp tác có nhiều triển vọng, hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận không ngờ cho họ. Hoặc họ cũng sẽ kiếm được một số tiền lớn tiền hoa hồng từ các dự án làm ăn khác. Với những người không làm kinh doanh mà công tác trong các công ty hoặc cơ quan, nếu muốn tận dụng vận may, họ có thể kinh doanh thêm hoặc làm môi giới kinh doanh thì cũng đạt được nhiều thành tựu. Còn nếu không, nếu chưa có dự định kinh doanh gì thì họ cũng không cần lo lắng, vì cuối năm, rất có thể họ sẽ được tăng lương hoặc nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ ngoài dự đoán cho những cống hiến miệt mài, bền bỉ của mình. (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

