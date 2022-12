3 con giáp đen đủi và 2 con giáp vượng nhất năm 2023

Điều tôi muốn nói với bạn hôm nay là con giáp nào tốt nhất và kém tốt nhất vào năm 2023. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể nhấp vào và xem qua.



Con giáp nào có tài lộc vượng nhất năm 2023:

Tuổi Chó

Người tuổi Tuất sẽ được vận may chiếu cố trong năm 2023. Gặp khó khăn sẽ có quý nhân, cao nhân giúp đỡ, không lo chuyện vặt vãnh. Đối với những bạn đang học trong trường thì năm nay có tiến bộ vượt bậc, hiệu quả học tập cũng rất cao, có người vì áp lực thi vào trường cấp 3 nên đã có thể nổi bật và đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, những người cầm tinh con giáp Tuất năm 2023 sẽ có vận trình rất tốt, không những tích lũy được nhiều của cải mà còn có được tự do tự tại.

Con Khỉ



Sau khi trải qua "Tai Sui" vào năm 2022, con giáp Thân sẽ có một bước ngoặt vào năm 2023 và vận may của họ sẽ lạc quan hơn. Năm này có thể coi là năm may mắn, nửa đầu năm 2023 họ dành nhiều thời gian và sức lực cho việc nhà cửa, công việc không được thuận buồm xuôi gió nhưng nửa cuối năm sẽ có vận may. Một cơ hội để đứng lên và bay lên trời, làm ăn phát đạt.

Ba con giáp đen đủi nhất năm 2023:

Rồng

Trong 12 con giáp, Mão và Long là hai hành tinh xung khắc nhau nên trong năm Quý Mão 2023, người cầm tinh con rồng sẽ làm tổn hại đến Thái Tuế, điều này sẽ khiến họ gặp nhiều xui xẻo. Trong công việc khó nhận được sự giúp đỡ của người khác, đôi khi do bốc đồng mà xung đột với người khác, nên cẩn thận tính nóng nảy. Nếu không cẩn thận, sẽ phá sản. Còn về tình duyên, bạn sẽ gặp phải một số người không đáng tin cậy. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn có thái độ tốt thì sẽ có thể vượt qua một cách tốt đẹp.

Tý

Trong 12 con giáp, Tý và Mão là một cặp nên vào năm Quý Mão 2023, người tuổi Tý sẽ phạm phải Hình Thiên, gặp nhiều tai họa. Ví dụ, quá háo hức với thành công thường dẫn đến những sai lầm trong kinh doanh và những tổn thất không thể khắc phục được. Đồng thời cũng có thể gặp phải những chuyện không như ý, dẫn đến thiệt hại về người thân và tài chính. Năm 2023, người tuổi Tý nên chú ý hơn đến một số chi tiết, nếu không cuộc sống của bạn có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Dậu

Trong 12 con giáp, Mão và Dậu là hai con giáp cung xung khắc, vì vậy, trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Dậu sẽ xung sát với Thái Tuế, ảnh hưởng đến vận may, thậm chí có thể xảy ra họa tai nạn. Trong cuộc sống, người tuổi gà phải tuân thủ luật giao thông và luôn cảnh giác với những kẻ xấu xa và những thứ xung quanh mình. Ngoài ra, người cầm tinh con gà trong năm 2023 nên giao tiếp với người nhà nhiều hơn để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, có thể dẫn đến tan vỡ, thay đổi quan hệ gia đình.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm).