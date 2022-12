Sững sờ cây mộc hương “khủng” đại gia chi tiền tỷ không mua được

Anh Đặng Minh Trung (SN 1976) - chủ vườn cây cảnh trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) sở hữu nhiều cây mộc hương quý giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Đáng chú ý, trong vườn có cả cây mộc hương được khách trả giá gần 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa muốn bán. Ảnh: Vietnamnet Đây là cây mộc hương tự nhiên mọc ở cao nguyên đồi chè TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Anh Trung phải mất 7 năm “đeo đuổi”, mới thuyết phục được gia chủ đồng ý bán lại cây mộc hương này. Ảnh: Tiền phong Cây có dáng trực, thân cao 1,8m, đường kính 20cm, chu vi ở điểm thân to nhất là 65cm. Ảnh: Tiền phong Mộc hương thường là cây bụi, nhiều nhánh, hiếm có thân gỗ cao như cây quý hiếm này. Ảnh: Vietnamnet Cây toả tán rất rộng. Ảnh: Tiền phong Trên nhánh cây mọc đầy rêu phong cổ kính. Ảnh: Tiền phong Lá cây mộc hương thuôn dài, viền có hình răng cưa. Ảnh: Vietnamnet Nhành cây uốn lượn tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet Từ thân cây mộc hương mọc lên chồi non. Ảnh: Tiền phong Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet

