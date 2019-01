3 con giáp có vận may bao phủ từ nay đến Tết Nguyên Đán

1. Tuổi Mão

Ảnh minh họa. Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, siêng năng, sống tình cảm và luôn được mọi người yêu mến. Đa số những người tuổi Mão không sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ lại mang bổn mệnh phú quý, sẽ giàu có và sung sướng vào giai đoạn trung niên. Thời gian trong quá khứ, con giáp này cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là đánh đổi cả những điều không liên quan đến mình.



Trong năm 2018 vừa qua, con đường tài chính của tuổi Mão có nhiều trắc trở, nếu như không rơi vào tình cảnh khốn đốn thì tài vận cũng vơi đi chút ít. Tuy nhiên, tử vi học có nói, thời kì khó khăn đó sẽ sớm qua mau, đặc biệt từ bây giờ cho đến trước thềm Tết nguyên đán 2019, cuộc đời tuổi Mão sẽ bước sang một trang mới xán lạn hơn. Cụ thể, họ không những tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp mọi thứ thăng tiến mà còn thu hút được nhiều tài vận. Nếu may mắn, cuối năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công, làm bàn đạp để xây dựng cuộc sống vào năm sau hưng thịnh không ai sánh bằng.

2. Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người không mưu cầu danh vọng và tiền tài nhưng họ lại có được nhiều hơn thứ họ mong muốn. Đa số người tuổi Sửu không sinh ra trong gia đình giàu có, những nhờ sự chăm chỉ, siêng năng mà họ lại có khả năng tự làm giàu cho bản thân mình. Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, tuổi Sửu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì biết giới hạn và khả năng của mình, nên tuổi Sửu có khả năng ứng biến và vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Tử vi học có nói, mặc dù năm nay không phải là năm may mắn với tuổi Sửu nhưng họ đã có bản lĩnh chống chọi với bất trắc. Đặc biệt, trong thời gian tới, vận may của tuổi Sửu sẽ chuyển biến bất ngờ. Cụ thể từ giờ đến Tết, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp tuổi Sửu gầy dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình. Dự kiến đầu năm 2019, tuổi Sửu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

3. Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề.

Dù năm 2018 tình duyên của Dậu trắc trở trăm bề, đi từ chông chênh này đến bất hạnh khác nhưng bù lại đường tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ.

Trong tháng cuối năm nay, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Sang năm 2019, Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!