Bí ẩn vật thể dị thường nghi UFO ẩn náu dưới đáy biển

Vào tháng 6/2011, dư luận thế giới bất ngờ khi các nhà thám hiểm phát hiện một vật thể dị thường ở đáy biển Baltic. Theo các chuyên gia, vật thể bí ẩn trên có chiều dài 70m, rộng 61m, cao 8m và có hình tròn giống như một cây nấm khổng lồ. Điều khó tin là khi mọi thiết bị điện như điện thoại vệ tinh của các thợ lặn đều không hoạt động trong phạm vi bán kính 200m của vật thể kỳ dị. Khi đi ra khỏi phạm vi 200m của vật thể kỳ bí trên thì các thiết bị lại hoạt động bình thường. Sự việc bí ẩn này khiến các nhà khoa học vô cùng bất ngờ và tò mò lý do vì sao lại xảy ra hiện tượng đó. Không ít người khi nhìn thấy vật thể kỳ dị dưới đáy biển Baltic liền nghĩ ngay đến phi thuyền Millennium Falcon trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Đặc biệt, có giả thuyết nhận định vật thể này là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Một giả thuyết khác cho rằng vật thể đó có thể là tàn tích của một thành phố cổ xưa bị đại dương "nuốt chửng". Trước phát hiện bất ngờ này, các chuyên gia, nhà khoa học vào cuộc tìm hiểu xem vật thể đó là gì cũng như nguồn gốc của nó. Do vậy, các chuyên gia, thợ lặn đã xuống đáy biển Baltic để lấy mẫu của vật thể kỳ dị trên về nghiên cứu. Trong số này, nổi bật là nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Stockholm. Kết quả nghiên cứu của họ chỉ ra vật thể bí ẩn dưới đáy biển Baltic được tạo thành từ sự dịch chuyển của các dòng sông băng trong thời kỳ Băng Hà. Theo đó, vật thể trên là chính là trầm tích của băng hà. Quan điểm này không thuyết phục được giới chuyên gia cũng như công chúng. Do vậy, các nhà khoa học vẫn nghiên cứu về vật thể này để tìm ra lời giải với các bằng chứng thuyết phục. Mời độc giả xem video: Xuất hiện 2 vật thể lạ hình cầu tại Đồng Tháp (nguồn: VTC1)

