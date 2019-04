3 con giáp có kỳ nghỉ 30/4 vui vẻ, gặp may mắn trong 10 ngày tới

Tuổi Thìn



Những người cầm tinh con Rồng thường có số hưởng không chỉ vận may tới tấp mà còn gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống do được thần linh phù hộ, bề trên nâng đỡ. Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Thìn trong 10 ngày tới làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến.



Khoảng thời gian 10 ngày tới đây người tuổi Thìn hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết nhe chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân trong vòng 10 ngày tới đây. Khoảng thời gian 10 ngày tới đây người tuổi Thìn hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết nhe chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân trong vòng 10 ngày tới đây.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Từ tháng 6 trở đi tài vận cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt là khoảng 10 ngày tới là khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong vòng 10 ngày tới sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Có thể nói trong số 12 con giáp, có lẽ con giáp tuổi Tý là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Họ có thể làm bất cứ công việc gì, bất chấp tất cả chỉ để làm ra tiền.

Trong vòng 10 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên hãy tận dụng tốt cơ hội trong 10 ngày tới tuổi Tý nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm