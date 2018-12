3 con giáp càng gần Tết 2019 càng gặp nhiều may mắn

Ai trong chúng ta cũng đều mưu cầu sự hạnh phúc và sung túc. Mỗi một năm trôi qua, người ta thường cầu nguyện sức khỏe, bình an và có cuộc sống viên mãn.

Có những người dù cả năm qua nếm trải đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi nhưng cuộc sống cuối năm vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có bước tiến triển mới. Người xưa có câu “chưa 30 chưa phải là Tết”, vì vậy nếu vững tin vào tương lai thì chắc chắn những ngày tươi sáng đang đến gần.

Có 3 con giáp đã đến lúc khổ tận cam lai. Ngày trước vất vả sao không cần biết, nhưng càng đến gần Tết nguyên đán 2019, vận may của họ càng tăng cao hơn.

Không những làm việc gì cũng suôn sẻ mà còn thu hút được rất nhiều tài vận, may mắn hơn số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ tăng thêm vài số để dư dả tận hưởng cái Tết trọn vẹn.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, hiền lành, chịu thương chịu khó và không quá tham vọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, người tuổi Thân biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời, họ luôn tự lực cánh sinh và nhờ vào bản lĩnh vốn có của mình để gầy dựng cuộc sống như mong ước.

Dù giỏi giang, tháo vác nhưng khi vận may chưa đến, tuổi Thân cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió và thử thách. Tử vi học có nói, trong năm nay tuy rằng tuổi Thân không quá may mắn nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, vận may sẽ chuyển đổi trong thời gian tới.

Gần đến Tết Nguyên Đán thì họ sẽ càng may mắn hơn, từ sự nghiệp, tiền bạc với cuộc sống tình cảm đều có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, với tinh thần vốn có, nếu như nắm bắt kịp thời có khả năng sẽ giàu có trong một đêm. Công việc suôn sẻ sẽ giúp tuổi Thân thu hút được nhiều tài lộc, tiền trong ngân hàng tăng số từng ngày.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cuối năm không được may mắn cho lắm khi công việc có nhiều trục trặc lại cả chuyện tình cảm không suôn sẻ. Bạn đã lo lắng về việc thưởng Tết không được như mọi năm nhưng không ngờ tin vui dành cho bạn.

Tết Dương có một khoản thưởng lớn ập vào đầu vì năm nay công ty làm ăn được, thắng lớn. Bạn nghĩ mình chưa đóng góp được công sức cho công ty nhưng thực ra sếp đánh giá bạn vô cùng cao đó. Đừng tự ti về bản thân mình. Điều quan trọng là phải thật sự tự tin vào mình nhé, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

Tin tui từ tết dương đến tết âm lịch, bạn chắc chắn sẽ nhận được một khoản thưởng lớn. Tết âm lịch này một “cục” tiền rơi vào đầu bạn đến bạn cũng không tin nổi. Đó là thành quả mà bạn đạt được từ trước tới giờ chứ không phải là chuyện của vài tháng trở lại đây nên cứ tự tin mà nhận nhé.

Tuổi Mão

Mão là người thông minh, nhanh nhẹn lại hết sức chân thành trong cuộc sống nên bạn luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Một khi đã nhận công việc gì thì bạn sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt và đây là dịp để bạn có được sự tín nhiệm đó của sếp. Cố gắng chăm chỉ hơn nữa, gần đến Tết rồi nên cấp trên sẽ đánh giá năng lực của người khác mà thưởng đó.

Muốn có một cái Tết no ấm thì ngay từ bây giờ hãy thể hiện thiện chí, không ngại khó, không ngại nhiều việc cuối năm nhé. Là người có năng lực và sự chân thành như bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản thưởng trời cho.

Tiền bạc dồi dào, có thể tiết kiệm hoặc đợi ra giêng đầu tư làm ăn nhé, cơ hội làm giàu sắp đến rồi đó tuổi Mão ơi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.