15 tôn giáo kỳ lạ nhất trong lịch sử, một số nay vẫn còn

1. Church of the Flying Spaghetti Monster (Giáo hội Quái vật Mì Bay). Đây là một tôn giáo trào phúng, bắt đầu vào năm 2005 ở Mỹ. Tín đồ của nó, gọi là "Pastafarians," tin vào một thực thể thần thánh là một đống mì ống bay. Tôn giáo này chủ yếu được tạo ra để châm biếm các cuộc tranh cãi về giảng dạy thuyết tiến hóa trong trường học. Ảnh: Pinterest. 2. Heaven's Gate (Cổng Thiên Đàng). Một giáo phái do Marshall Applewhite và Bonnie Nettles sáng lập ở Mỹ, tập trung vào niềm tin rằng một tàu vũ trụ sẽ đến đón các tín đồ lên "cõi thiên đàng". Năm 1997, nhiều thành viên đã tự tử hàng loạt để "giải thoát linh hồn" và lên tàu vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 3. Aetherius Society (Xã hội Aetherius). Một tôn giáo được sáng lập bởi George King vào thập niên 1950 ở Anh, tập trung vào ý tưởng rằng các thông điệp từ các sinh vật ngoài hành tinh có thể giúp nhân loại tiến hóa. Tôn giáo này cũng có các yếu tố huyền bí và tập trung vào việc nâng cao nhận thức toàn cầu. Ảnh: Pinterest. 4. Prince Philip Movement (Phong trào Hoàng tử Philip). Ở một ngôi làng tại đảo Tanna (Vanuatu), người dân tôn sùng Hoàng tử Philip (chồng Nữ hoàng Elizabeth II) như một vị thần. Họ tin rằng ông là con trai của một linh hồn núi non thiêng liêng và sẽ trở về để bảo vệ họ. Ảnh: Pinterest. 5. Cargo Cult (Giáo phái Cargo). Tồn tại ở nhiều đảo Thái Bình Dương, giáo phái này ra đời trong thời kỳ Thế chiến II, khi người dân bản địa chứng kiến người Mỹ thả hàng hóa xuống đảo của họ. Họ tin rằng các hàng hóa này đến từ tổ tiên và phát triển các nghi lễ để thu hút thêm hàng hóa. Ảnh: Pinterest. 6. Church of Maradona (Giáo hội Maradona). Một tôn giáo tôn sùng cầu thủ bóng đá Diego Maradona của Argentina. Tín đồ của giáo hội này coi Maradona là "Chúa trời" và các sự kiện trong sự nghiệp của ông là những "phép lạ". Ảnh: Pinterest. 7. Raelism (Đạo Rael). Sáng lập bởi Claude Vorilhon (Rael), tôn giáo này tin rằng sự sống trên Trái Đất được tạo ra bởi một giống người ngoài hành tinh gọi là Elohim. Raelism đề cao hòa bình và yêu thương, đồng thời tin rằng chúng ta sẽ tái sinh thông qua công nghệ. Ảnh: Pinterest. 8. Church of the SubGenius (Giáo hội SubGenius). Một tôn giáo châm biếm được sáng lập vào thập niên 1950, kết hợp những yếu tố huyền bí, khoa học viễn tưởng và châm biếm văn hóa đại chúng. Tín đồ của giáo phái này tôn sùng một người hư cấu tên là J.R. "Bob" Dobbs. Ảnh: Pinterest. 9. Scientology (Giáo hội Khoa luận giáo). Được sáng lập bởi L. Ron Hubbard, Scientology tập trung vào thuyết rằng con người là những thực thể bất tử gọi là "Thetan," đã trải qua nhiều kiếp sống. Nó là một tôn giáo gây tranh cãi và thu hút nhiều người nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 10. The Church of Euthanasia (Giáo hội An tử). Được sáng lập bởi Chris Korda, giáo phái này có một tôn chỉ khá gây tranh cãi là giảm dân số thế giới thông qua an tử, tự tử, và không sinh con. Đây là một giáo phái phản đối tình trạng quá tải dân số và bảo vệ môi trường. Ảnh: Pinterest. 11. The Universe People (Người Vũ Trụ). Tôn giáo này được sáng lập ở Cộng hòa Séc và Slovakia, tập trung vào niềm tin rằng các thực thể ngoài hành tinh đang giám sát nhân loại và có thể đưa con người tới một cấp độ phát triển cao hơn. Ảnh: Pinterest. 12. The Church of the Last Testament (Giáo hội Của Kinh Thánh Cuối Cùng). Được thành lập bởi một cựu sĩ quan cảnh sát Nga tên là Sergei Torop, tự xưng là "Chúa tái sinh". Sergei dẫn dắt một cộng đồng ở vùng Siberia và có hàng ngàn tín đồ tin vào khả năng cứu rỗi của ông. Ảnh: Pinterest. 13. Nation of Yahweh (Dân Tộc Yahweh). Được sáng lập bởi Yahweh ben Yahweh, giáo phái này tập trung vào việc kết hợp giáo lý Cơ đốc với những niềm tin bản địa của người Mỹ gốc Phi. Tín đồ tin rằng họ là hậu duệ của người Do Thái cổ đại và cần phải đạt được "sự thuần khiết" để được cứu rỗi. Ảnh: Pinterest. 14. The Temple of the True Inner Light (Đền Thờ Ánh Sáng Nội Tâm). Một giáo phái tại New York tin rằng các loại chất thức thần như LSD, DMT và mescaline là phương tiện để giao tiếp với thần thánh. Giáo phái này cho rằng các chất thức thần này giúp con người hiểu sâu hơn về thực tại tâm linh. Ảnh: Pinterest. 15. Pana Wave Laboratory (Phòng Thí Nghiệm Pana Wave). Một giáo phái bí ẩn tại Nhật Bản, nổi tiếng với việc sử dụng đồ trắng và các dụng cụ để ngăn "sóng điện từ." Giáo phái này tin rằng các sóng này gây hại cho con người và đang chuẩn bị cho ngày tận thế. Ảnh: Pinterest.

