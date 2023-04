12 giả thuyết thú vị về khả năng tồn tại của người ngoài hành tinh

1. Người ngoài hành tinh có thể tồn tại dưới nước. 2. Người ngoài hành tinh có thể sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh lừa chúng ta. 3. Người ngoài hành tinh có thể đang quan sát chúng ta mà chúng ta không biết. 4. Người ngoài hành tinh có thể có thể sử dụng năng lượng từ các ngôi sao khác để du hành thời gian và không cần tàu vũ trụ. 5. Người ngoài hành tinh có thể bị các người ngoài hành tinh khác tiêu diệt hoặc áp đảo. 6. Người ngoài hành tinh có thể sử dụng viễn thông và internet để liên lạc với chúng ta. 7. Người ngoài hành tinh có thể có sức mạnh siêu nhiên hoặc thông minh vượt trội so với con người. 8. Người ngoài hành tinh có thể sử dụng các loại vũ khí và khí độc khác so với chúng ta. 9. Có thể người ngoài hành tinh đang sống trên những hành tinh giống như Trái Đất nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra được. 10. Người ngoài hành tinh có thể sử dụng sức mạnh vũ trụ để tới đây và du hành giữa các hành tinh khác. 11. Người ngoài hành tinh có thể đang chờ đợi chúng ta trước khi tiếp xúc với chúng ta vì một lý do nào đó. 12. Có thể người ngoài hành tinh không là loài sinh vật mà chúng ta biết, mà có thể là thực thể mang sự sống ngoài hành tinh khác chưa được phát hiện. >>>Xem thêm video: Những chủng tộc người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái Đất. Nguồn: Kienthucnet.

