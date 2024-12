12 di tích lịch sử nổi tiếng, nhất định phải ghé thăm ở Syria

1. Thành cổ Damascus. Damascus là một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu nhất thế giới, với lịch sử hơn 5.000 năm. Khu phố cổ Damascus đã được công nhận là Di sản thế giới, nổi tiếng với các con đường lâu đời, chợ truyền thống, và đặc biệt là thánh đường Umayyad. Ảnh: Pinterest. 2. Thành cổ Aleppo. Aleppo, một trung tâm thương mại quan trọng trên Con đường Tơ lụa, có pháo đài Aleppo (Citadel of Aleppo), một Di sản thế giới UNESCO khác của Syria. Đây là một trong những pháo đài Hồi giáo lớn nhất và đẹp nhất còn sót lại. Ảnh: Pinterest. 3. Palmyra. Palmyra, hay Tadmor, từng là một thành phố ốc đảo nổi tiếng của Đế quốc La Mã. Nơi đây sở hữu các công trình như Đền Bel, Khải Hoàn Môn, và Nhà hát La Mã, được coi là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: Pinterest. 4. Krak des Chevaliers. Là một trong những pháo đài Thập tự chinh nổi tiếng nhất thế giới, Krak des Chevaliers nằm trên đỉnh đồi, từng là căn cứ chiến lược của quân Thập tự chinh. Công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest. 5. Bosra. Thành phố Bosra, từng là thủ phủ của tỉnh Arabia thuộc La Mã. Nơi đây nổi tiếng với Nhà hát La Mã Bosra, một trong những nhà hát La Mã được bảo tồn tốt nhất trên thế giới, được xây bằng đá basalt đen. Ảnh: Pinterest. 6. Ugarit (Ras Shamra). Thành phố cổ Ugarit là nơi các nhà khảo cổ phát hiện ra bảng chữ cái Ugarit, một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất thế giới. Đây là trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng của vùng Cận Đông cổ đại. Ảnh: Pinterest. 7. Ebla (Tell Mardikh). Ebla là một thành phố cổ gắn với vương quốc Elba, một trong những vương hưng thịnh ở vùng Lưỡng Hà cổ đại. Nơi đây là một kho tàng khảo cổ học quan trọng, nơi đã phát lộ thư viện chứa hàng ngàn bảng đất sét viết bằng chữ hình nêm. Ảnh: Pinterest. 8. Apamea. Apamea là một thành phố cổ Hy Lạp-La Mã nổi tiếng với con đường được dựng hàng cột hai bên dài hơn 2 km. Đây là một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng của khu vực, phản ánh sự phát triển đô thị trong thời kỳ cổ đại. Ảnh: Pinterest. 9. Mari (Tell Hariri). Mari là một thành phố quan trọng của nền văn minh Sumer cổ đại, nổi tiếng với cung điện hoàng gia, nơi tìm thấy hàng ngàn thư tịch cổ ghi lại lịch sử và văn hóa vùng Lưỡng Hà. Ảnh: Pinterest. 10. Thành cổ Tartus. Tartus là một thành phố cảng quan trọng từ thời kỳ Thập tự chinh, với nhiều công trình như nhà thờ và pháo đài được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic và La Mã. Ảnh: Pinterest. 11. Deir ez-Zor. Nằm bên bờ sông Euphrates, Deir ez-Zor là nơi có các di tích khảo cổ học liên quan đến nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Đây cũng là mộ trong những nơi tưởng niệm cuộc diệt chủng Armenia thời đế quốc Ottoman. Ảnh: Armenian National Committee of America. 12. Maloula. Maloula là một ngôi làng nổi tiếng với những nhà thờ và tu viện cổ, nơi cư dân vẫn sử dụng tiếng Aramaic, ngôn ngữ được cho là của Chúa Giêsu. Hai nhà thờ nổi tiếng ở nơi đây là Tu viện Thánh Sergius và Tu viện Thánh Thecla. Ảnh: Pinterest.

1. Thành cổ Damascus. Damascus là một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu nhất thế giới, với lịch sử hơn 5.000 năm. Khu phố cổ Damascus đã được công nhận là Di sản thế giới, nổi tiếng với các con đường lâu đời, chợ truyền thống, và đặc biệt là thánh đường Umayyad. Ảnh: Pinterest. 2. Thành cổ Aleppo. Aleppo, một trung tâm thương mại quan trọng trên Con đường Tơ lụa, có pháo đài Aleppo (Citadel of Aleppo), một Di sản thế giới UNESCO khác của Syria. Đây là một trong những pháo đài Hồi giáo lớn nhất và đẹp nhất còn sót lại. Ảnh: Pinterest. 3. Palmyra. Palmyra , hay Tadmor, từng là một thành phố ốc đảo nổi tiếng của Đế quốc La Mã. Nơi đây sở hữu các công trình như Đền Bel, Khải Hoàn Môn, và Nhà hát La Mã, được coi là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: Pinterest. 4. Krak des Chevaliers. Là một trong những pháo đài Thập tự chinh nổi tiếng nhất thế giới, Krak des Chevaliers nằm trên đỉnh đồi, từng là căn cứ chiến lược của quân Thập tự chinh. Công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest. 5. Bosra. Thành phố Bosra, từng là thủ phủ của tỉnh Arabia thuộc La Mã. Nơi đây nổi tiếng với Nhà hát La Mã Bosra, một trong những nhà hát La Mã được bảo tồn tốt nhất trên thế giới, được xây bằng đá basalt đen. Ảnh: Pinterest. 6. Ugarit (Ras Shamra). Thành phố cổ Ugarit là nơi các nhà khảo cổ phát hiện ra bảng chữ cái Ugarit, một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất thế giới. Đây là trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng của vùng Cận Đông cổ đại. Ảnh: Pinterest. 7. Ebla (Tell Mardikh). Ebla là một thành phố cổ gắn với vương quốc Elba, một trong những vương hưng thịnh ở vùng Lưỡng Hà cổ đại. Nơi đây là một kho tàng khảo cổ học quan trọng, nơi đã phát lộ thư viện chứa hàng ngàn bảng đất sét viết bằng chữ hình nêm. Ảnh: Pinterest. 8. Apamea. Apamea là một thành phố cổ Hy Lạp-La Mã nổi tiếng với con đường được dựng hàng cột hai bên dài hơn 2 km. Đây là một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng của khu vực, phản ánh sự phát triển đô thị trong thời kỳ cổ đại. Ảnh: Pinterest. 9. Mari (Tell Hariri). Mari là một thành phố quan trọng của nền văn minh Sumer cổ đại, nổi tiếng với cung điện hoàng gia, nơi tìm thấy hàng ngàn thư tịch cổ ghi lại lịch sử và văn hóa vùng Lưỡng Hà. Ảnh: Pinterest. 10. Thành cổ Tartus. Tartus là một thành phố cảng quan trọng từ thời kỳ Thập tự chinh, với nhiều công trình như nhà thờ và pháo đài được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic và La Mã. Ảnh: Pinterest. 11. Deir ez-Zor. Nằm bên bờ sông Euphrates, Deir ez-Zor là nơi có các di tích khảo cổ học liên quan đến nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Đây cũng là mộ trong những nơi tưởng niệm cuộc diệt chủng Armenia thời đế quốc Ottoman. Ảnh: Armenian National Committee of America. 12. Maloula. Maloula là một ngôi làng nổi tiếng với những nhà thờ và tu viện cổ, nơi cư dân vẫn sử dụng tiếng Aramaic, ngôn ngữ được cho là của Chúa Giêsu. Hai nhà thờ nổi tiếng ở nơi đây là Tu viện Thánh Sergius và Tu viện Thánh Thecla. Ảnh: Pinterest.