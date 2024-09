Chiêm ngưỡng bệnh viện 200 tuổi có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Tọa lạc ở thành phố Guadalajara, thuộc tiểu bang Jalisco của Mexico, bệnh viện Hospicio Cabañas là một khu bệnh viện kết hợp với nhà nguyện nổi tiếng thế giới với kiến trúc độc đáo và những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Ảnh: Agencia de Viajes Guadalajara Turística.Lịch sử bệnh viện này bắt đầu từ năm 1791, khi Đức giám mục của thị trấn Guadalajara cho xây dựng một cơ sở chữa bệnh và nơi cư trú cho những người cơ nhỡ sau khi tình trạng đói nghèo, bệnh tật lan tràn do thiên tai liên tiếp xảy ra. Ảnh: Te Quiero, Guadalajara.Dự án được hoàng gia Tây Ban Nha chấp thuận dưới sự giám sát của linh mục Juan Ruiz de Cabañas. Năm 1803, công trình được khởi công theo bản thiết kế của kiến trúc sư Manuel Tolsá. Ảnh: Revista Construye.Đến năm 1810, hoạt động xây dựng bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh giành độc lập của Mexico nổ ra. Các tòa nhà bị trưng thu làm trại lính cho đến năm 1821, khi Mexico giành quyền tự chủ. Ảnh: Wikipedia.Sau đó công trình tiếp tục được thi công, đến năm 1829 thì khánh thành với tên gọi là Cabañas. Ảnh: Cafe Catrina Tostadores.Về mặt kiến trúc, Hospicio Cabañas được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc tân cổ điển ở Mexico. Ảnh: Te Quiero, Guadalajara.Công trình có nhiều điểm tương đồng với cung điện Minería de la Ciudad ở thành phố Mexico, cũng do Manuel Tolsá thiết kế. Ảnh: Wikipedia.Tâm điểm của quần thể kiến trúc này là nhà nguyện lớn có mặt bằng khác thường với trục đối xứng kép, không giống với sơ đồ hình chữ thập thường thấy của các thánh đường Thiên chúa giáo. Ảnh: Wikipedia.Vào năm 1872, có hơn 500 người cư ngụ ở bệnh viện Hospicio Cabañas, nhưng sau đó nhờ những biện pháp công tác xã hội, số người nương nhờ ở đây đã giảm dần. Ảnh: Wikipedia.Đầu thế kỷ 19, nghệ thuật bích họa ở Mexico phát triển mạnh mẽ như một nỗ lực đúc kết văn hóa bản địa cho thời kỳ tự chủ sau cách mạng. Vào thập niên 1930, nghệ sĩ nổi tiếng José Clemente Orozco được mời vẽ bích họa ở một số công trình công cộng tại Guadalajara, trong đó có bệnh viện Hospicio Cabañas. Ảnh: Te Quiero, Guadalajara. Tại đây, từ năm 1936-1939, José Clemente Orozco thực hiện một số bức bích họa với đề tài đa sắc tộc, đề cao văn hóa bản địa Mexico. Ảnh: Google Arts & Culture. Ngày nay, những bức bích họa do José Clemente Orozco vẽ ở bệnh viện có tuổi đời hơn 2 thế kỷ được coi là kiệt tác mỹ thuật của Mexico. Ảnh: Guadalajara Secreta. Năm 1980, nhà chức trách địa phương chuyển những cơ sở y tế và bảo trợ xã hội đến địa điểm khác và biến Hospicio Cabañas thành Viện văn hóa với trường đào tạo nghệ thuật truyền thống, phòng triển lãm và sân khấu nghệ thuật. Ảnh: Cultura Jalisco - Gobierno de Jalisco. Năm 1997, bệnh viện Hospicio Cabañas đã được UNESCO nhân nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

