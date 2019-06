12 con giáp cứ trồng cây phong thủy này, lộc ào về như lũ, tiền dâng lút cổ

Tuổi Tý: Cây kim tiền: Theo tử vi, những người tuổi Tý thường là những không quản lý tài sản không tốt lắm. Những người này thường chú trọng tích góp tiền của nhưng thường không biết cách đầu tư để tiền sinh lời, chính vì vậy mà mất đi cơ hội kiếm tiền. Họ cũng thường là người có tính tiêu xài lãng phí nhưng cuộc đời hiếm khi thiếu tiền vì có số tài lộc, tuy nhiên lại không quá nổi trội. Cây phong thủy hợp với người tuổi Tý là cây kim tiền sẽ giúp cho người tuổi này nâng cao vận khí và nắm bắt các cơ hội phát tài tốt hơn. Tuổi Sửu: Cây dứa cảnh nến. Con trâu là hình ảnh cần mẫn, chịu khó, có thể chịu được vất vả và làm việc chắc chắn. Tuy nhiên, do quá thành thật và thường có tính bảo thủ nên đa phần đều không kiếm được nhiều tiền. Một cây dứa cảnh bên trá ibàn làm việc sẽ là cách để tăng vận may tiền tài và giúp người tuổi Sửu kiếm tiền nhanh cũng như thoải mái hơn. Tuổi Dần: Cây ngũ gia bì. Người tuổi Dần thường không quá xem trọng tiền bạc nhưng dám mạo hiểm và biết cách kiếm nhiều tiền. Hoặc đôi khi quá nôn nóng mà dễ dấn thân vào những con đường mạo hiểm để kiếm tiền. Một cây ngũ gia bì sẽ giúp người tuổi Dần ổn định con đường làm giàu và giữ vững tài khí, mang đến sự may mắn cũng như thịnh vượng. Tuổi Mão: Cây phát lộc: Người tuổi Mão không biết mẹo kiếm tiền, quan niệm về tiền tài cũng tương đối thận trọng, vì vậy họ tích lũy được của cải khá chậm, muốn phát tài cũng không dễ dàng. Nhưng người tuổi này cũng khẳng khái, quan hệ rộng rãi, biết đối nhân xử thế nên đường tài lộc cũng thường hanh thông. Chính vìvậy một cây phát lộc sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu và tài lộc sẽ vào nhà nhiều hơn. Chính vì vậy một cây phát lộc sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu và tài lộc sẽ vào nhà nhiều hơn. Tuổi Thìn: Cây xương rồng cảnh và vạn niên thanh. Người tuổi Thìn có tài vận rất thịnh, đôi khi không cần quá chăm chỉ cũng có tài lộc vào túi. Tuy vậy người tuổi này cũng dễ gặp tiểu nhân. Bạn có thể đặt chậu xương rồng ở hướng Tây Bắc của phòng khách để hóa giải hung sát, đề phòng kẻ tiểu nhân và bạn cũng nên đặt thêm một chậu vạn niên thanh ở hướng Đông Nam để thúc đẩy tài vận nhé. Tuổi Tỵ: Cây rau má hoặc cỏ đồng tiền. Một chậu rau má xanh tươi đặt ở cửa sổ hay trên góc bàn làm việc, hoặc trồng một ít cây cỏ đồng tiền trong chậu rồi đặt trước cửa nhà có thể giúp người tuổi Tỵ mạnh mẽ hơn, đón nhận những cơ hội tiền bạc cho riêng mình. Ngoài ra, người tuổi Tỵ cũng thường được quý nhân phù trợ, nên nắm bắt cơ hội ấy. Tuổi Ngọ: Cây trầu bà. Tài vận của người tuổi Ngọ khá tốt, có khả kiếm tiền nhưng lại có tính khá tham lam dẫn đến thua lỗ, tổn thất về tài chính nếu đầu tư, kinh doanh. Trong nhà người tuổi Ngọ nên đặt vài chậu trầu bà nhỏ, sẽ giúp tài vận của họ tập trung một mối, tuy nhiên cũng phải suy xét tình hình kỹ lưỡng, không được tham lam. Tuổi Mùi: Cây lan quân tử. Loại cây thịnh vương tài chính dành cho người tuổi Mùi là cây lan quân tử với những bông hoa sắc đỏ cam rực rỡ. Hãy đặt một chậu lan quân tử bên phải bức tường đối diện sofa trong nhà, sẽ mang đến quý nhân phù trợ họ trên con đường tài vận, có khát vọng và nỗ lực kiếm tiền hơn. Tuổi Thân: Cây thủy tùng (Tùng bồng lai). Nếu trồng cây phong thủy theo tuổi Thân của gia chủ, một chậu thủy tùng hay cây nguyệt quế ở phòng đọc sách hoặc phòng làm việc là cách để giúp bạn tụ tài và giữ lại tiền trong túi cho bạn. Người tuổi Thân dù biết cách kiếm tiền và nắm bắt thời cơ nhưng lại tiêu xài nhiều, đôi khi vung tay quá trán. Tuổi Dậu: Cây sen đá. Sen đá là một loại cây cảnh mini dễ trồng, dễ chăm sóc, có nhiều mẫu mã khác nhau, lại khá phù hợp với vận mệnh của người tuổi Dậu. Đường tài vận tuổi này rất vượng, nhưng không biết giữ, tiền tài hoặc là bị vay mượn, hoặc hao tổn khi đầu tư. Trồng sen đá trong nhà sẽ phần nào mang ý nghĩa phong thủy giúp ngăn chặn hao tổn tiền bạc. Tuổi Tuất: Cây kim ngân (Cây phát tài). Người tuổi Tuất đôi khi rất chịu khó, có đường tài vận khá ổn định nhưng không biết cách quản lý tài chính, khó phát tài do không nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Cây phát tài là loại cây phong thủy khá phù hợp với người tuổi Tuất, nếu đặt ở phòng khách sẽ giúp họ tích lũy tiền tài, kiếm được nhiều tiền hơn, tài lộc lũ lượt kéo đến. Tuổi Hợi: Cây sen đá lá thơm, cây húng chanh. Người tuổi Hợi tiền tài đủ dùng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tiền tài hay bị thất thoát vì cuộc sống xa hoa, thường không còn lại gì nhiều sau đó. Đặt cây húng chanh hoặc chậu nhất mạt hương trên bàn làm việc sẽ giúp bạn tiêu tiền có lý trí hơn. Hãy thường xuyên sờ vào lá để phát huy công hiệu của cây nhé. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

Tuổi Tý: Cây kim tiền: Theo tử vi, những người tuổi Tý thường là những không quản lý tài sản không tốt lắm. Những người này thường chú trọng tích góp tiền của nhưng thường không biết cách đầu tư để tiền sinh lời, chính vì vậy mà mất đi cơ hội kiếm tiền. Họ cũng thường là người có tính tiêu xài lãng phí nhưng cuộc đời hiếm khi thiếu tiền vì có số tài lộc, tuy nhiên lại không quá nổi trội. Cây phong thủy hợp với người tuổi Tý là cây kim tiền sẽ giúp cho người tuổi này nâng cao vận khí và nắm bắt các cơ hội phát tài tốt hơn. Tuổi Sửu: Cây dứa cảnh nến. Con trâu là hình ảnh cần mẫn, chịu khó, có thể chịu được vất vả và làm việc chắc chắn. Tuy nhiên, do quá thành thật và thường có tính bảo thủ nên đa phần đều không kiếm được nhiều tiền. Một cây dứa cảnh bên trá ibàn làm việc sẽ là cách để tăng vận may tiền tài và giúp người tuổi Sửu kiếm tiền nhanh cũng như thoải mái hơn. Tuổi Dần: Cây ngũ gia bì . Người tuổi Dần thường không quá xem trọng tiền bạc nhưng dám mạo hiểm và biết cách kiếm nhiều tiền. Hoặc đôi khi quá nôn nóng mà dễ dấn thân vào những con đường mạo hiểm để kiếm tiền. Một cây ngũ gia bì sẽ giúp người tuổi Dần ổn định con đường làm giàu và giữ vững tài khí, mang đến sự may mắn cũng như thịnh vượng. Tuổi Mão: Cây phát lộc: Người tuổi Mão không biết mẹo kiếm tiền, quan niệm về tiền tài cũng tương đối thận trọng, vì vậy họ tích lũy được của cải khá chậm, muốn phát tài cũng không dễ dàng. Nhưng người tuổi này cũng khẳng khái, quan hệ rộng rãi, biết đối nhân xử thế nên đường tài lộc cũng thường hanh thông. Chính vìvậy một cây phát lộc sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu và tài lộc sẽ vào nhà nhiều hơn. Chính vì vậy một cây phát lộc sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu và tài lộc sẽ vào nhà nhiều hơn. Tuổi Thìn: Cây xương rồng cảnh và vạn niên thanh. Người tuổi Thìn có tài vận rất thịnh, đôi khi không cần quá chăm chỉ cũng có tài lộc vào túi. Tuy vậy người tuổi này cũng dễ gặp tiểu nhân. Bạn có thể đặt chậu xương rồng ở hướng Tây Bắc của phòng khách để hóa giải hung sát, đề phòng kẻ tiểu nhân và bạn cũng nên đặt thêm một chậu vạn niên thanh ở hướng Đông Nam để thúc đẩy tài vận nhé. Tuổi Tỵ: Cây rau má hoặc cỏ đồng tiền. Một chậu rau má xanh tươi đặt ở cửa sổ hay trên góc bàn làm việc, hoặc trồng một ít cây cỏ đồng tiền trong chậu rồi đặt trước cửa nhà có thể giúp người tuổi Tỵ mạnh mẽ hơn, đón nhận những cơ hội tiền bạc cho riêng mình. Ngoài ra, người tuổi Tỵ cũng thường được quý nhân phù trợ, nên nắm bắt cơ hội ấy. Tuổi Ngọ: Cây trầu bà. Tài vận của người tuổi Ngọ khá tốt, có khả kiếm tiền nhưng lại có tính khá tham lam dẫn đến thua lỗ, tổn thất về tài chính nếu đầu tư, kinh doanh. Trong nhà người tuổi Ngọ nên đặt vài chậu trầu bà nhỏ, sẽ giúp tài vận của họ tập trung một mối, tuy nhiên cũng phải suy xét tình hình kỹ lưỡng, không được tham lam. Tuổi Mùi: Cây lan quân tử. Loại cây thịnh vương tài chính dành cho người tuổi Mùi là cây lan quân tử với những bông hoa sắc đỏ cam rực rỡ. Hãy đặt một chậu lan quân tử bên phải bức tường đối diện sofa trong nhà, sẽ mang đến quý nhân phù trợ họ trên con đường tài vận, có khát vọng và nỗ lực kiếm tiền hơn. Tuổi Thân: Cây thủy tùng (Tùng bồng lai). Nếu trồng cây phong thủy theo tuổi Thân của gia chủ, một chậu thủy tùng hay cây nguyệt quế ở phòng đọc sách hoặc phòng làm việc là cách để giúp bạn tụ tài và giữ lại tiền trong túi cho bạn. Người tuổi Thân dù biết cách kiếm tiền và nắm bắt thời cơ nhưng lại tiêu xài nhiều, đôi khi vung tay quá trán. Tuổi Dậu: Cây sen đá. Sen đá là một loại cây cảnh mini dễ trồng, dễ chăm sóc, có nhiều mẫu mã khác nhau, lại khá phù hợp với vận mệnh của người tuổi Dậu. Đường tài vận tuổi này rất vượng, nhưng không biết giữ, tiền tài hoặc là bị vay mượn, hoặc hao tổn khi đầu tư. Trồng sen đá trong nhà sẽ phần nào mang ý nghĩa phong thủy giúp ngăn chặn hao tổn tiền bạc. Tuổi Tuất: Cây kim ngân (Cây phát tài). Người tuổi Tuất đôi khi rất chịu khó, có đường tài vận khá ổn định nhưng không biết cách quản lý tài chính, khó phát tài do không nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Cây phát tài là loại cây phong thủy khá phù hợp với người tuổi Tuất, nếu đặt ở phòng khách sẽ giúp họ tích lũy tiền tài, kiếm được nhiều tiền hơn, tài lộc lũ lượt kéo đến. Tuổi Hợi: Cây sen đá lá thơm, cây húng chanh. Người tuổi Hợi tiền tài đủ dùng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tiền tài hay bị thất thoát vì cuộc sống xa hoa, thường không còn lại gì nhiều sau đó. Đặt cây húng chanh hoặc chậu nhất mạt hương trên bàn làm việc sẽ giúp bạn tiêu tiền có lý trí hơn. Hãy thường xuyên sờ vào lá để phát huy công hiệu của cây nhé. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo)