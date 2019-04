10 thói quen nhỏ nhưng rắc rối lớn, phạm phong thủy tài lộc

Nếu cứ cố chấp không chịu sửa thì chính những thói quen này sẽ làm bạn mất đi tài lộc, may mắn trong cuộc đời đó. Cùng xem đó là những thói quen nào và bạn có hay mắc phải không nhé.

1. Quần áo quá nhiều túi

Ngày xưa các cụ làm quần áo rất chú ý đến túi áo, túi quần. Thường thì trang phục xưa, túi được các cụ may kín đáo bên mặt trong, cũng không làm quá nhiều túi trên một bộ đồ. Nhưng thời gian thay đổi thời trang, càng ngày càng có nhiều bộ trang phục kì quái được cho ra đời. Điển hình của lỗi phong thủy trong trang phục ngày nay đó là có những bộ đồ với quá nhiều túi áo túi quần.

Thậm chí, có những bộ quần áo mà trên dưới đếm được đến cả chục cái túi. Có những bộ đồ mà túi xuất hiện cả ở vị trí dưới đầu gối, nhiều người còn dùng những túi đó để đựng tiền nữa. Song theo quan điểm phong thủy thì mặc đồ quá nhiều túi cũng giống như có nhiều lỗ hổng, tiền bạc dễ theo đó mà thất thoát thay vì tích tài tụ lộc.

2. Không cầm tiền thừa thối lại

Đây là thói quen của nhiều người, khi mua đồ hay trả tiền mà thừa vài đồng tiền lẻ là sẽ không lấy lại, coi đó là “tiền boa” luôn. Mặc dù làm vậy là rộng lượng, đẹp lòng người khác như vô tình lại phạm phải lỗi phong thủy khi mà khiến cho tài lộc đang từ túi mình chảy sang túi người khác, dòng chảy tiền bạc cũng đổi hướng theo.

3. Rung chân rung đùi

Không ít người hễ ngồi một chỗ là lại có thói quen rung chân. Chẳng cần phải xét đến phong thủy thì đây cũng là thói quen xấu mà bạn nên bỏ ngay lập tức. Theo phong thủy tài lộc thì dù là nam hay nữ, việc rung đùi rung chân cũng sẽ khiến tài lộc bỏ đi mất, khó có được mệnh đại phú đại quý. Cho dù có tiền đi chăng nữa thì tài khí cũng khó bề tích tụ. Đặc biệt, với nữ giới thì thói quen này còn ảnh hưởng đến đường tình duyên, khiến cho chuyện tình cảm của các cô gái dễ gặp phải vấn đề.

4. Vứt tiền lung tung trong nhà

Nhiều người không biết là để cho tiện hay là thói quen khó bỏ mà tiền bạc cứ rải rác khắp nơi trong nhà, từ ngăn kéo đến tủ quần áo, rồi cả mặt bàn mặt ghế, giá sách cũng chẳng tha. Tiện đâu là rải tiền đến đó, chẳng buồn cất giữ. Cứ mãi như thế thì tiền bạc rồi cũng tiêu tan hết cả thôi. Thói quen xấu nên bỏ chứ không nên giữ, từ giờ hãy để tiền đúng nơi đúng chỗ đi nhé.

5. Khạc nhổ bừa bãi

Nói đến thói quen này thì chắc ai nấy đều đồng ý là thói xấu nên bỏ. Nhưng không chỉ vì kém văn minh lịch sự đâu nhé, hành động này còn là nguy cơ khiến cho tài lộc khó tụ nữa đó. Theo phong thủy đời sống thì con người ta phải có trường năng lượng tốt thì mới có thể lưu khí lưu tài. Nước miếng ở đây cũng được coi là tài khí, đem tài khí khạc nhổ hết ra ngoài ở bất cứ nơi nào thì vận khí sao mà tốt cho được?

6. Xỉa răng không che miệng

Đây là thói quen "vô duyên" và cực kì cấm kị trong cuộc sống. Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng, mất lịch sự đối với người xung quanh mình. Bạn sẽ chẳng thể nào "sang" lên được nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhất định phải thay đổi thói quen xấu đó nếu không chỉ một hành động nhỏ mất đi rất nhiều lợi ích lớn. Chẳng ai có thể cảm tình được với việc này.

7. Tùy ý sờ mũi

Trong nhân tướng học, mũi là bộ phận tượng trưng cho tài khố. Còn theo phong thủy thì nếu ai hay đưa tay lên sờ mũi thì đó là thói quen xấu, bởi người này dễ bị lộ tài, thoát tài, cũng có thể gặp phải vấn đề về tình cảm, bị đối phương xem nhẹ tình cảm của mình.

8. Đi chúi đầu về trước

Đây được coi là một thói quen xấu chưa di chuyển chân thì mặt đã chúi về phía trước. Người này thể hiện phong cách vội vàng, bất cẩn. Thế nên trong cuộc sống họ cũng luôn làm việc một cách hấp tấp, vội vàng, không cẩn thận dễ dẫn tới sai sót. Nếu bạn thực sự không sửa thói quen này trong tương lai tiền bạc cũng có thể hao hụt, đầu tư vội, không thu được lợi, thiệt hại bản thân.

9. Hay cắn móng tay

Ảnh minh họa. Nhiều người có thói quen cắn móng tay, theo tâm lý học thì đó là vì họ dễ căng thẳng, lo lắng, thiếu cảm giác an toàn nên dồn hết vào việc cắn móng tay. Những người có thói quen này cũng rất đa nghi, hiếm khi tin tưởng vào người khác, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Theo phong thủy thì thói quen này còn dẫn đến việc tài lộc dễ bị tiêu tán, tình duyên gặp cản trở.



10. Treo đồ linh tinh trên xe

Điều này thể hiện rõ trong việc trang trí ô tô. Vì nhiều lý do, từ tâm linh đến an toàn mà nhiều lái xe đều dùng hình Phật hay chuỗi hạt Phật Châu để đặt hay treo trên xe, cầu mong Thần Phật bảo vệ cho mình bình an vô sự.

Kì thực, trên xe không thích hợp đặt tượng Phật hay dây chuyền hình Phật, chuỗi hạt Phật bởi Phật ưa nơi yên tĩnh, không thích ồn ào, trong khi đó phần đầu xe rất gần với đám đông ngoài đường. Tốt nhất bạn nên thỉnh về một tấm bùa bình an treo trên xe là thích hợp hơn cả.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm