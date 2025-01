10 sự thật thú vị về thần rắn Mehen của người Ai Cập cổ

1. Mehen là thần rắn trong văn hóa Ai Cập cổ. Mehen là một vị thần trong thần thoại Ai Cập cổ, thường được miêu tả dưới hình dạng một con rắn cuộn tròn, có đầu giống như một con rắn hoặc đôi khi là một con sư tử. Ảnh: Pinterest. 2. Biểu tượng của sự bảo vệ. Mehen được coi là thần bảo vệ, đặc biệt là trong việc bảo vệ thần Ra, vị thần mặt trời, trong hành trình vượt qua thế giới ngầm của Ai Cập cổ (Duat). Mehen thường được mô tả là đang quấn quanh thần Ra hoặc che chở cho ngài khỏi các thế lực tà ác. Ảnh: Pinterest. 3. Mehen và cuộc hành trình của thần Ra. Mehen giữ một vai trò quan trọng trong hành trình đêm của Ra. Trong thần thoại Ai Cập, mỗi đêm, thần Ra phải vượt qua thế giới ngầm để tái sinh vào sáng hôm sau, và Mehen đóng vai trò là người bảo vệ trong suốt hành trình này. Ảnh: Pinterest. 4. Mối liên hệ với sự tái sinh. Hình ảnh rắn của Mehen có liên quan đến sự tái sinh và sự luân hồi. Điều này bởi vì loài rắn có khả năng lột xác, tượng trưng cho sự đổi mới và phục sinh, một yếu tố quan trọng trong văn hóa Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 5. Mehen trong các bức tranh và điêu khắc. Mehen xuất hiện trong nhiều bức tranh và điêu khắc Ai Cập cổ, đặc biệt là trên các mộ phần và đền thờ. Hình ảnh của Mehen có thể được tìm thấy trên các tấm ván đá, nơi ông bảo vệ các vị thần hoặc các vị vua trong thế giới ngầm. Ảnh: Pinterest. 6. Sự liên kết với các loài rắn thần thánh. Mehen được coi là một biểu tượng của loài rắn thần thánh. Trong Ai Cập cổ, rắn thường đại diện cho sự bảo vệ và quyền lực, do đó Mehen có mối liên hệ mạnh mẽ với các thần khác trong văn hóa này như Serqet (nữ thần rắn) và Apophis (thần rắn ác). Ảnh: Pinterest. 7. Tầm quan trọng trong lễ nghi và tôn thờ. Mehen là một vị thần được tôn thờ trong các nghi lễ tôn thờ thần Ra. Những người Ai Cập cổ tin rằng, việc thờ cúng Mehen sẽ giúp bảo vệ họ khỏi những thế lực xấu và đem lại sự an lành trong cuộc sống và sự tái sinh sau cái chết. Ảnh: Pinterest. 8. Mối quan hệ với thần Horus. Mehen có một mối liên hệ chặt chẽ với thần Horus, vị thần bảo vệ và công lý trong văn hóa Ai Cập. Horus thường được miêu tả trong các tranh vẽ, có liên quan đến Mehen khi Ra và Horus cùng hợp tác chống lại Apophis, con rắn đại diện cho sự hỗn loạn. Ảnh: Pinterest. 9. Mehen trong văn hóa trò chơi. Trong một số phiên bản của trò chơi Senet (trò chơi cờ nổi tiếng của Ai Cập cổ), Mehen được sử dụng như một hình ảnh tượng trưng cho sự bảo vệ trong những vòng chơi, nơi người chơi phải vượt qua các thế lực xấu và đạt được sự tái sinh. Ảnh: Pinterest. 10. Mehen và khái niệm về sự vĩnh hằng. Thần Mehen cũng tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Những người Ai Cập cổ tin rằng, Mehen sẽ tiếp tục bảo vệ thần Ra trong suốt mọi thời kỳ, và do đó, vị thần này cũng có liên quan đến sự bảo vệ không ngừng của những người đã khuất. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

