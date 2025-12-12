Khi nào 2 bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai tại Ninh Bình hoạt động?

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình) đang khẩn trương thi công, dự kiến sẽ khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12 tới.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Theo đó, để sớm đưa 2 bệnh viện vào khai thác, sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để khẩn trương thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại tại 2 công trình dự án cùng với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đảm bảo việc vận hành của 2 bệnh viện.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Y tế cần chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu tiếp tục huy động, tập trung tối đa nguồn lực khẩn trương thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại tại 2 công trình, đặc biệt đối với công trình dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an và hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại, các hạng mục phát sinh, gửi các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng xem xét, thẩm tra theo quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực tiếp tục theo dõi, bám sát chặt chẽ tình hình thực tế, trực tiếp chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ này; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ về cơ chế đảm bảo vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết; chỉ đạo quyết liệt 2 bệnh viện, nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bám sát tình hình thực tế tại 2 công trình, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực cùng với việc thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định và phối hợp với các nhà thầu khẩn trương bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn để 2 bệnh viện đi vào hoạt động sau khi đảm bảo các điều kiện vận hành theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu và trực tiếp làm việc, thống nhất với các cơ quan chức năng về việc xử lý, giải quyết các tài sản, trang thiết bị y tế liên quan.

Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án, 2 bệnh viện, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ khánh thành 2 công trình dự kiến tổ chức vào ngày 19/12, cùng với Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.