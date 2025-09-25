Hà Nội

Sống Khỏe

Khánh Hoà ghi nhận hơn 6.170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.170 ca mắc sốt xuất huyết, có 2 ca tử vong.

Bình Nguyên

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.170 ca mắc sốt xuất huyết, có 2 ca tử vong. Có 60/65 địa phương xuất hiện ca mắc, trong đó địa phương có số ca mắc nhiều là phường Bắc Nha Trang (488 ca), xã Hòa Trí (455 ca). Riêng trong quý III, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.506 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó tháng 7 ghi nhận 1.475 ca, tháng 8 ghi nhận 755 ca, từ đầu tháng 9 đến nay ghi nhận 276 ca. Nhìn chung, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang giảm dần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Khánh Hòa tăng mạnh thời gian qua do tác động từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Thời tiết mưa xen kẽ nắng nóng tạo điều kiện cho muỗi vằn – trung gian truyền bệnh – sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn lơ là, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện các ổ dịch, hệ thống y tế địa phương đã xử lý nhanh chóng.

CDC Khánh Hòa cũng đã thường xuyên tăng cường lực lượng y, bác sĩ đến các điểm nóng, đồng thời giám sát, hướng dẫn người dân diệt muỗi, lăng quăng, hạn chế dịch bệnh lan rộng.

Ngoài lực lượng y tế, chính quyền các xã, phường được khuyến cáo thành lập các đội diệt lăng quăng, bọ gậy chuyên nghiệp để phối hợp cùng người dân.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được xác định là yếu tố then chốt trong việc kiềm chế số ca mắc mới.

Cán bộ y tế điều tra chỉ số muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình. Ảnh: CDC Khánh Hòa
Cán bộ y tế điều tra chỉ số muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình. Ảnh: CDC Khánh Hòa

Trong buổi làm việc với tỉnh Khánh Hoà mới đây, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn nhấn mạnh, năm 2025 được dự báo là năm có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan, nhất là mùa mưa sắp tới. Ông yêu cầu công tác phòng, chống dịch ở tỉnh Khánh Hoà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; các xã, phường phải chủ động triển khai; Tăng cường chế tài xử lý vi phạm, đặc biệt tại các công trình xây dựng; Kiên quyết xử phạt hành chính đối với các trường hợp không chấp hành.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần nâng cao năng lực phòng dịch tại cơ sở; Đẩy mạnh giám sát, xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch bùng phát; Đồng thời, nâng cao năng lực báo cáo, cập nhật tình hình dịch hằng ngày để có biện pháp ứng phó hiệu quả…

Phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết ở Khánh Hòa. Ảnh SKĐS
Phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết ở Khánh Hòa. Ảnh SKĐS

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, người dân cần tiêu diệt muỗi, lăng quăng quanh nơi sinh sống. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Sốt xuất huyết là bệnh do virus Dengue gây ra, lây truyền từ muỗi sang người. Các triệu chứng nhẹ bao gồm sốt, nhức đầu, đau hốc mắt, đau nhức cơ thể; Triệu chứng nặng hơn là xuất huyết dưới da, niêm mạc, đau đầu dữ dội…

