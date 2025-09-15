Người phụ nữ Hà Nội suy đa tạng do sốt xuất huyết

Ngày 15/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang hồi sức tích cực cho nhiều người bệnh, chỉ sau vài ngày sốt cao do sốt xuất huyết đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao

Trường hợp thứ nhất là bà N.T.Đ, 55 tuổi, trú tại Hà Nội, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40°C, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại cơ sở y tế nhưng điều trị không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng với chỉ số SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 7 G/L.

Người phụ nữ nguy kịch do sốt xuất huyết - Ảnh BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh lý đái tháo đường. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền tiểu cầu, lọc máu liên tục, bù dịch, huyết tương, albumin và dùng kháng sinh liều cao.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân thứ hai là anh L.V.T, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội. Anh sốt cao 39°C trong 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên đã gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, anh trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được. “Chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm, bệnh nhân có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp”, bác sĩ Kim Anh cho biết.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người có bệnh nền dễ diễn tiến nguy hiểm

Theo ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu, thường chỉ sốt cao, đau mỏi người, đau đầu… mà chưa có biểu hiện nặng.

Từ ngày thứ tư, khi sốt đỡ đa phần người bệnh sẽ dần ổn định nhưng một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, bởi nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát trong thời điểm này.

Chớ nên chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh BVCC

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám đánh giá hàng ngày đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh để phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ tiến triển nặng và can thiệp điều trị kịp thời.