Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người phụ nữ Hà Nội suy đa tạng do sốt xuất huyết

Chỉ sau vài ngày sốt cao, có những bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Ngày 15/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang hồi sức tích cực cho nhiều người bệnh, chỉ sau vài ngày sốt cao do sốt xuất huyết đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao

Trường hợp thứ nhất là bà N.T.Đ, 55 tuổi, trú tại Hà Nội, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40°C, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại cơ sở y tế nhưng điều trị không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng với chỉ số SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 7 G/L.

nkh.jpg
Người phụ nữ nguy kịch do sốt xuất huyết - Ảnh BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh lý đái tháo đường. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền tiểu cầu, lọc máu liên tục, bù dịch, huyết tương, albumin và dùng kháng sinh liều cao.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân thứ hai là anh L.V.T, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội. Anh sốt cao 39°C trong 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên đã gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, anh trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được. “Chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm, bệnh nhân có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp”, bác sĩ Kim Anh cho biết.

nkh-2.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Người có bệnh nền dễ diễn tiến nguy hiểm

Theo ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu, thường chỉ sốt cao, đau mỏi người, đau đầu… mà chưa có biểu hiện nặng.

Từ ngày thứ tư, khi sốt đỡ đa phần người bệnh sẽ dần ổn định nhưng một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, bởi nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát trong thời điểm này.

nkh-1.jpg
Chớ nên chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh BVCC

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám đánh giá hàng ngày đặc biệt từ ngày thứ 4 cho đến hết ngày thứ 7 của bệnh để phát hiện các dấu hiệu có nguy cơ tiến triển nặng và can thiệp điều trị kịp thời.

Người bệnh có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau tức bụng đặc biệt vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da khó cầm, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức cần phải đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền mạn tính, thừa cân, suy giảm miễn dịch hoặc dùng corticoid kéo dài nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ.

#sốt xuất huyết nguy kịch #biểu hiện sốt xuất huyết #dịch tễ sốt xuất huyết #dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết #biến chứng sốt xuất huyết #chẩn đoán sốt xuất huyết

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 161 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

Tuần qua, TP Hà Nội đã ghi nhận 161 ca mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt số ca mắc đang có xu hướng tăng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 29/8 đến ngày 5/9), toàn thành phố ghi nhận 161 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 11 ca so với tuần trước.

Trong tuần, CDC Hà Nội ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ... CDC Hà Nội nhận định, số mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tháng 8

Trong tháng 8, cả nước đã ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong.

Trong tháng 8/2025, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 65.101 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 11 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (53.913/6) số mắc cao hơn 20,8%, tử vong cao hơn 5 ca.

Bên cạnh sốt xuất huyết, các loại bệnh truyền nhiễm khác cũng ghi nhận nhiều người mắc trong tháng qua, cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng, sốt cao, bé gái 12 tuổi nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết

Nhiều gia đình thường chủ quan vì nghĩ sốt chỉ là sốt siêu vi thông thường. Nhưng thực tế, sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh và gây sốc, suy tạng...

Nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết, bé gái 12 tuổi đã hai lần rơi vào “cửa tử”. Thế nhưng, nhờ sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của các bác sĩ Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, em đã giành lại sự sống một cách ngoạn mục.

Ca bệnh đặc biệt này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và sự khó lường của dịch sốt xuất huyết đang lan rộng hiện nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…