Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng cao trong tuần qua

Ngày 22/9 CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, tăng 68 ca so với tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 đến 19/9, toàn thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã. Số mắc tăng 68 trường hợp so với tuần trước (190 ca).

Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm Dân Hòa (11 ca), Tây Hồ, Tây Mỗ, Xuân Phương (10 ca), Khương Đình và Mỹ Đức (9 ca). Lũy tích từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội có 1.884 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2024 (3.251 ca), bệnh nhân phân bố tại 124 phường, xã.

Hà Nội: Ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua. Ảnh: TL/ Nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong tuần, Hà Nội đã phát hiện 19 ổ dịch mới, tập trung tại Thanh Liệt (3 ổ), Dương Hòa, Hoàn Kiếm, Xuân Phương (2 ổ), cùng nhiều điểm rải rác tại Bát Tràng, Cửa Nam, Dân Hòa, Hồng Hà, Hưng Đạo, Liên Minh, Phượng Dực, Tây Mỗ, Ứng Thiên và khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tính chung cả năm, đã có 94 ổ dịch, trong đó 33 ổ vẫn đang hoạt động.

Để kiểm soát dịch bệnh, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế quận, huyện tiến hành giám sát, điều tra và xử lý nhiều ổ dịch sốt xuất huyết.

Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận diễn biến gia tăng, với 189 trường hợp tại 66 phường, xã, tăng 43 ca so với tuần trước (146 ca), không có ca tử vong. Cộng dồn từ đầu năm, số mắc là 4.346 ca, tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024 (2.006 ca).

Đáng chú ý, trong tuần xuất hiện ba ổ dịch cộng đồng tại Cổ Đô, Suối Hai và Thạch Thất, nâng tổng số ổ dịch tay chân miệng từ đầu năm lên 61, hiện còn năm ổ dịch đang hoạt động.

Dịch sởi có xu hướng giảm, chỉ ghi nhận 8 trường hợp tại 7 phường, xã, giảm 5 ca so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 4.375 ca sởi, trong đó một trường hợp tử vong. Số mắc sởi năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 (6 ca).

Trong khi đó, bệnh ho gà ghi nhận 3 trường hợp mới tại Đại Mỗ, Tây Mỗ và Vân Đình, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên 28, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (228 ca). Covid-19 ghi nhận 6 ca, không có ca tử vong, số mắc giữ nguyên so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã có 2.232 ca mắc Covid-19, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (1.206 ca). Các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc trong tuần.

Theo nhận định của CDC Hà Nội, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường, cùng với mật độ giao lưu, đi lại tăng cao khi Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện và ngày lễ lớn, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có thể gia tăng trong những tuần tới.

CDC Hà Nội cảnh báo thêm, kết quả giám sát cho thấy nhiều khu vực ở Hà Nội đã xuất hiện ổ dịch phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh, chỉ số côn trùng ở mức nguy cơ rất cao. Vì thế, mỗi gia đình, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh này.