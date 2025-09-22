Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng cao trong tuần qua

Ngày 22/9 CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, tăng 68 ca so với tuần trước.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 đến 19/9, toàn thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã. Số mắc tăng 68 trường hợp so với tuần trước (190 ca).

Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm Dân Hòa (11 ca), Tây Hồ, Tây Mỗ, Xuân Phương (10 ca), Khương Đình và Mỹ Đức (9 ca). Lũy tích từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội có 1.884 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2024 (3.251 ca), bệnh nhân phân bố tại 124 phường, xã.

Hà Nội: Ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua. Ảnh: TL/ Nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn

Hà Nội: Ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua. Ảnh: TL/ Nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong tuần, Hà Nội đã phát hiện 19 ổ dịch mới, tập trung tại Thanh Liệt (3 ổ), Dương Hòa, Hoàn Kiếm, Xuân Phương (2 ổ), cùng nhiều điểm rải rác tại Bát Tràng, Cửa Nam, Dân Hòa, Hồng Hà, Hưng Đạo, Liên Minh, Phượng Dực, Tây Mỗ, Ứng Thiên và khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tính chung cả năm, đã có 94 ổ dịch, trong đó 33 ổ vẫn đang hoạt động.

Để kiểm soát dịch bệnh, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế quận, huyện tiến hành giám sát, điều tra và xử lý nhiều ổ dịch sốt xuất huyết.

Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận diễn biến gia tăng, với 189 trường hợp tại 66 phường, xã, tăng 43 ca so với tuần trước (146 ca), không có ca tử vong. Cộng dồn từ đầu năm, số mắc là 4.346 ca, tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024 (2.006 ca).

Đáng chú ý, trong tuần xuất hiện ba ổ dịch cộng đồng tại Cổ Đô, Suối Hai và Thạch Thất, nâng tổng số ổ dịch tay chân miệng từ đầu năm lên 61, hiện còn năm ổ dịch đang hoạt động.

Dịch sởi có xu hướng giảm, chỉ ghi nhận 8 trường hợp tại 7 phường, xã, giảm 5 ca so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 4.375 ca sởi, trong đó một trường hợp tử vong. Số mắc sởi năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 (6 ca).

Trong khi đó, bệnh ho gà ghi nhận 3 trường hợp mới tại Đại Mỗ, Tây Mỗ và Vân Đình, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên 28, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (228 ca). Covid-19 ghi nhận 6 ca, không có ca tử vong, số mắc giữ nguyên so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội đã có 2.232 ca mắc Covid-19, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (1.206 ca). Các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc trong tuần.

Theo nhận định của CDC Hà Nội, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường, cùng với mật độ giao lưu, đi lại tăng cao khi Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện và ngày lễ lớn, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có thể gia tăng trong những tuần tới.

CDC Hà Nội cảnh báo thêm, kết quả giám sát cho thấy nhiều khu vực ở Hà Nội đã xuất hiện ổ dịch phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh, chỉ số côn trùng ở mức nguy cơ rất cao. Vì thế, mỗi gia đình, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh này.

#sốt xuất huyết Hà Nội #ổ dịch sốt xuất huyết #dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nội #bệnh tay chân miệng #phòng chống sốt xuất huyết #dịch sởi Hà Nội

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội triển khai công tác y tế trường học năm học 2025 - 2026

Hà Nội triển khai công tác y tế trường học năm học 2025 - 2026 trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2025 - 2026 trên địa bàn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Theo kế hoạch, Hà Nội cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% phường, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Y tế trường học; 100% trường học và các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% trường học có phòng y tế riêng, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị theo quy định; Phấn đấu 100% trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học hoặc có nhân viên y tế trình độ chuyên môn, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin, tuần qua (từ 5-12/9), có 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 29 ca so với tuần trước.

Ngày 14/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 5/9 đến ngày 12/9), toàn thành phố ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 80 phường, xã, tăng 29 trường hợp so với tuần trước.

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết; số mắc giảm 45% so với cùng kỳ năm 2024 (2.966 ca). Bệnh nhân ghi nhận tại 124 phường, xã.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ Hà Nội suy đa tạng do sốt xuất huyết

Chỉ sau vài ngày sốt cao, có những bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Ngày 15/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang hồi sức tích cực cho nhiều người bệnh, chỉ sau vài ngày sốt cao do sốt xuất huyết đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới