Bạn đọc

Khánh Hòa: DNTN Việt Ngân trúng 2 gói thầu giao thông trong 2 ngày

Ban QLBT công trình giao thông Khánh Hòa vừa phê duyệt cho DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân trúng 2 gói thầu sửa chữa đường bộ, với tổng giá trị hơn 18,6 tỷ đồng.

Hải Đăng - Hà Linh

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu xây lắp, đều do Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa làm bên mời thầu. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu này đều thuộc về cùng một đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xây dựng cơ bản Việt Ngân.

Cụ thể, tại Quyết định số 398/QĐ-SXD ký ngày 30/10/2025 (ký điện tử ngày 04/11/2025), do ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ký, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân đã trúng gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8) (Mã TBMT IB2500437362-01).

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 398/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường ĐT.652H. Nguồn: MSC

Giá gói thầu là 15.134.767.000 đồng. Giá trúng thầu của DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân là 12.331.343.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 18,52% so với giá gói thầu.

Trước đó chỉ một ngày (ký điện tử 03/11/2025), cũng do ông Nguyễn Văn Vinh ký, Quyết định số 397/QĐ-SXD đã phê duyệt cho DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân trúng gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn) (Mã TBMT IB2500437348-01).

Gói thầu này có giá 7.251.694.000 đồng, và DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân trúng thầu với giá 6.276.116.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 13,45%.

Tất cả nhà thầu đều "Đạt", Việt Ngân thắng về giá

Diễn biến của hai gói thầu này cho thấy, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân đã thắng thầu nhờ đưa ra mức giá cạnh tranh nhất.

Tại gói thầu Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8), Báo cáo đánh giá E-HSDT số 93/GTXD-KT do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập ngày 28/10/2025 cho thấy, có 5 nhà thầu nộp hồ sơ. Cả 5 nhà thầu, bao gồm: DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân, Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1, Công Ty TNHH Đông Đô, Công Ty TNHH 71, và Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng Giao thông Khánh Hòa, đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực kinh nghiệm, và "Đạt" về kỹ thuật.

Do tất cả đều vượt qua vòng kỹ thuật, việc xếp hạng dựa trên phương pháp "giá thấp nhất". DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân có giá dự thầu sau giảm giá là 12.331.343.019,08 đồng, thấp nhất trong 5 nhà thầu, do đó được xếp hạng 1. Bốn nhà thầu còn lại bị xếp hạng 2, 3, 4, 5 và trượt thầu.

Kịch bản tương tự diễn ra tại gói thầu Sửa chữa đường ĐT.651E (Xuân Sơn). Báo cáo đánh giá E-HSDT số 92/GTXD-KT (cũng do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập) ghi nhận 4 nhà thầu tham dự. Cả 4 nhà thầu (DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân, Công ty TNHH Xây lắp số 1, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Thành Phát, Công ty TNHH Đông Đô) đều được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước kiểm tra tư cách hợp lệ, năng lực và kỹ thuật.

Với giá dự thầu sau giảm giá 6.276.116.081,72 đồng, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân tiếp tục được xếp hạng 1 và trúng thầu. Ba nhà thầu còn lại trượt vì có giá chào thầu cao hơn.

Chân dung DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân

Theo tìm hiểu, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân (MST 4200284726) được thành lập từ năm 1997, có địa chỉ trụ sở tại Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Lạc, Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Đinh Công Tâm (chức vụ Giám đốc).

Mặc dù hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận quy mô doanh nghiệp là "nhỏ", DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân lại sở hữu một lịch sử đấu thầu "không nhỏ".

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân đã tham gia 356 gói thầu, trong đó trúng 167 gói, trượt 170 gói, 12 gói chưa có kết quả và 7 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách liên danh) là 993.870.248.440 đồng. Nếu tính riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 582.503.215.757 đồng.

Tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 07/11/2025), doanh nghiệp này đã tham gia 17 gói thầu, trúng 7 gói, trượt 9 gói và 1 gói bị huỷ .

Về quan hệ với các bên mời thầu, DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân đã có quan hệ với 98 bên mời thầu, trong đó chủ yếu tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tham gia 314 gói).

Một trong những bên mời thầu "quen mặt" nhất của DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Khánh Vĩnh. Dữ liệu ghi nhận một tỷ lệ trúng thầu rất cao của Việt Ngân tại đơn vị này: Tham gia 30 gói thầu và trúng tới 27 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 90%.

Một bên mời thầu "thân thiết" khác là Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3, nơi DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân tham gia 18 gói và trúng 14 gói (tỷ lệ 77,8%).

Đối với Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa (bên mời thầu của 2 gói thầu vừa trúng), DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân đã tham gia 20 gói và trúng 7 gói (tỷ lệ 35%).

Việc một doanh nghiệp có quy mô nhỏ lại trúng hàng loạt gói thầu, đặc biệt là việc duy trì tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một số bên mời thầu cụ thể, đặt ra nhiều câu hỏi về môi trường cạnh tranh trong các gói thầu này. Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Trong cả hai gói thầu vừa trúng, Báo cáo đánh giá E-HSDT đều ghi nhận việc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa có Công văn số 74/BQLBT (ngày 22/10/2025) yêu cầu DNTN Xây dựng cơ bản Việt Ngân làm rõ E-HSDT, và doanh nghiệp này đã có Công văn phúc đáp số 36/2025/DNVg (ngày 27/10/2025).

Điều đáng nói là cả hai Báo cáo đánh giá (số 92/GTXD-KT và 93/GTXD-KT) cho hai gói thầu hoàn toàn khác nhau lại cùng trích dẫn một bộ công văn làm rõ (cùng số, cùng ngày). Phải chăng đây là một sự trùng hợp, hay là dấu hiệu của việc "sao chép" trong quá trình lập báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng)?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo.

