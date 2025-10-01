Hà Nội

Xã hội

Khám xét nhà chủ tài khoản 'Lãng tử Tây Bắc' chuyên kêu gọi từ thiện

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Gia Đạt

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

luc-luong-cong-an-kham-xet-cho-o-cua-tuan.jpg
Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Tuân.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 23/9/2025, Công an tỉnh nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) cho biết, nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân đã dựng cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân. Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
