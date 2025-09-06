Hà Nội

Xã hội

Khám xét nhà riêng của trùm giang hồ "Mạnh gỗ"ở Thanh Hóa

Rất đông Cảnh sát xuất hiện trước số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) để thực hiện thủ tục khám xét nhà của trùm giang hồ "Mạnh gỗ".

Thanh Hà

Chiều ngày 6/9, mở rộng điều tra ổ nhóm tội phạm liên quan đến Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thanh Hóa) đã triệu tập làm việc Nguyễn Văn Mai tức “Mạnh gỗ” (SN 1974, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Đồng thời, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại số 91 và 93, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.

anh-baikkkk.png
Lực lượng chức năng đang khám xét nhà "của Nguyễn Văn Mai tức "Mạnh gỗ".

Được biết, “Mạnh gỗ” là đối tượng thân tín, có vai trò giúp sức tích cực cho Vi "ngộ” thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy tắc về kế toán.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai và những người có liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" và đàn em lĩnh 279 tháng tù:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hoá #khám xét #triệu tập #nhà riêng #Mạnh gỗ #giang hồ

