“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.

Hành trình chạm vào di sản từ cội nguồn nghìn năm

Dự án phi lợi nhuận “Khảm Sắc” do nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức, hướng tới mục tiêu quảng bá làng nghề truyền thống Việt Nam thông qua mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, dự án còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp kết nối với nghệ nhân và cảm nhận chiều sâu văn hóa ẩn sau từng sản phẩm thủ công.

Khác với những hoạt động văn hoá thông thường, “Khảm Sắc” đưa người tham gia bước vào chính không gian sống của làng nghề - nơi di sản hiện diện trong từng nhịp lao động thường nhật. Hành trình bắt đầu từ Đền thờ Tổ nghề Trương Công Thành, nơi lưu giữ câu chuyện về cội nguồn hơn một nghìn năm của nghề khảm trai. Tại đây, du khách được tìm hiểu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa và vai trò của nghề khảm trai trong đời sống người dân Chuyên Mỹ.

Du khách tham quan và dâng hương tại nhà tổ nghề khảm trai Chuyên Mỹ.

Từ xưởng thủ công đến sản phẩm tinh xảo

Sau phần tham quan di tích, người tham gia tiếp tục khám phá các xưởng sản xuất thủ công tại địa phương, trực tiếp quan sát quy trình chế tác khảm trai từ những nguyên liệu thô sơ như vỏ trai, vỏ ốc cho đến khi hoàn thiện thành những sản phẩm tinh xảo. Những chiếc lược, thìa, hộp trang sức hay đồ trang trí nội thất đều mang trong mình sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công điêu luyện và tính thẩm mỹ đặc trưng của làng nghề truyền thống.

Điểm nhấn nổi bật nhất của chương trình chính là hoạt động trải nghiệm thực tế cùng nghệ nhân. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp, du khách được thử sức với các công đoạn như cắt, ghép và mài vỏ trai để tự tay tạo nên sản phẩm của riêng mình. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản, người tham gia dần cảm nhận được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và độ chính xác cao mà nghề khảm trai đòi hỏi.

Hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.

Chính trải nghiệm này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế. Anh Scott, một du khách tham gia hoạt động ngày 27/04, chia sẻ: “Tôi đã sống ở Hà Nội một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy quy trình phức tạp để tạo ra những mảnh xà cừ lấp lánh như vậy. Khảm xà cừ không chỉ là một nghề thủ công mà còn là một loại hình nghệ thuật thực thụ. Đây là một trải nghiệm rất khác biệt và đáng nhớ.”

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, “Khảm Sắc” được xây dựng với mong muốn đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày tĩnh để trở thành một trải nghiệm sống động và gần gũi hơn với công chúng. “Khi tự tay làm nên một sản phẩm, mỗi người sẽ hiểu rõ hơn giá trị của nghề và mang theo một câu chuyện văn hóa của riêng mình”, đại diện dự án chia sẻ.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương trong bối cảnh du lịch hiện đại. Không chỉ tạo ra giá trị về mặt văn hóa, dự án còn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của làng nghề Chuyên Mỹ tới công chúng quốc tế thông qua truyền thông số và trải nghiệm thực tế.

