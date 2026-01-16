Khám phá các làng nghề truyền thống độc đáo ở Huế

Hà Nội

Huế không chỉ có di tích cổ kính mà còn níu chân du khách bằng những làng nghề truyền thống lâu đời, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa và hồn cốt cố đô.

Vân Giang (Tổng hợp)
Huế không chỉ khiến người ta lưu luyến bởi vẻ đẹp trầm mặc của kinh thành xưa, những ngôi chùa cổ soi bóng bên sông Hương hay nhịp sống chậm rãi rất riêng của miền đất cố đô. Ẩn sâu sau những mái nhà rêu phong ấy là hệ thống làng nghề truyền thống lâu đời – nơi gìn giữ tinh hoa văn hóa, ký ức lịch sử và bàn tay tài hoa của người Huế qua nhiều thế hệ. Với những du khách yêu thích hành trình khám phá văn hóa bản địa, các làng nghề ở Huế chính là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Ảnh Internet
Nằm dưới chân đồi Vọng Cảnh, làng hương Thủy Xuân từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống tâm linh của người dân cố đô. Nghề làm hương tại đây được truyền nối suốt hơn 700 năm, vẫn giữ phương pháp thủ công truyền thống với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên như trầm, quế, thảo mộc. Ảnh Sovabatravel
Đặt chân vào làng, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi khung cảnh rực rỡ của những bó hương nhiều màu được phơi dọc lối đi, tạo nên một “bức tranh làng nghề” sống động. Không chỉ tham quan, du khách còn có thể trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm hương, cảm nhận sự tỉ mỉ và chậm rãi – đúng với nhịp sống rất Huế. Ảnh Sovabatravel
Nhắc đến Huế là nhắc đến chiếc nón bài thơ – biểu tượng của nét duyên thầm và sự tinh tế. Làng Tây Hồ chính là cái nôi gìn giữ kỹ nghệ làm nón độc đáo này. Điểm đặc biệt của nón bài thơ nằm ở những câu thơ, hình ảnh danh thắng xứ Huế được khéo léo lồng ghép giữa hai lớp lá, chỉ hiện lên khi soi dưới ánh sáng. Ảnh Travelsgcc
Nhắc đến Huế là nhắc đến chiếc nón bài thơ – biểu tượng của nét duyên thầm và sự tinh tế. Làng Tây Hồ chính là cái nôi gìn giữ kỹ nghệ làm nón độc đáo này. Điểm đặc biệt của nón bài thơ nằm ở những câu thơ, hình ảnh danh thắng xứ Huế được khéo léo lồng ghép giữa hai lớp lá, chỉ hiện lên khi soi dưới ánh sáng. Ảnh Sovabatravel
Nằm yên bình bên dòng sông Hương, làng Thanh Tiên đã gìn giữ nghề làm hoa giấy suốt hơn 300 năm. Khác với hoa thật, hoa giấy Thanh Tiên mang vẻ đẹp bền bỉ, mộc mạc, được tạo nên từ giấy dó và màu nhuộm thiên nhiên. Ảnh Giang Ngọc
Những bông sen, cúc, mẫu đơn được tạo hình hoàn toàn thủ công, thường xuất hiện trong các nghi lễ tâm linh, thờ cúng và lễ hội truyền thống. Ghé thăm làng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh xảo của hoa giấy mà còn hiểu thêm về đời sống tín ngưỡng và sự nâng niu các giá trị xưa cũ của người Huế. Ảnh Sovabatravel
Làng cổ Phước Tích không chỉ nổi tiếng với hệ thống nhà rường cổ hàng trăm năm tuổi mà còn được biết đến là một trong những làng gốm lâu đời nhất miền Trung. Gốm Phước Tích mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị với kỹ thuật nung củi truyền thống và lớp men tự nhiên bền màu theo thời gian. Ảnh huetourist
Đến đây, du khách có thể trải nghiệm làm gốm cùng nghệ nhân, dạo bước trong không gian làng quê thanh bình, cảm nhận rõ nét nhịp sống chậm – điều ngày càng hiếm giữa dòng chảy du lịch hiện đại. Ảnh Nguyễn Tuấn Hiệp
Bên bờ sông Hương, làng Sình là nơi lưu giữ dòng tranh dân gian phục vụ đời sống tâm linh của người Huế. Tranh Sình được in từ ván khắc gỗ trên giấy dó, mô tả các hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian như thần linh, nhân vật thế mạng, tranh cầu an. Ảnh Sovabatravel
Có lịch sử hình thành từ thế kỷ XVI, làng điêu khắc Mỹ Xuyên nổi danh với nghề chạm khắc gỗ phục vụ cung đình và các công trình tâm linh thời Nguyễn. Từ hoành phi, câu đối đến án thờ, mỗi tác phẩm đều được chế tác công phu từ các loại gỗ quý như lim, mít, gụ. Ảnh Sovabatravel
Những đường chạm tinh xảo, hàm chứa triết lý phương Đông khiến sản phẩm của Mỹ Xuyên không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn là di sản văn hóa quý báu. Ghé thăm làng nghề, du khách có cơ hội quan sát nghệ nhân làm việc và cảm nhận chiều sâu lịch sử ẩn trong từng thớ gỗ. Ảnh Internet
Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, tranh Sình còn phản ánh đậm nét đời sống tinh thần của cư dân vùng sông nước. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích mỹ thuật truyền thống và muốn tìm hiểu chiều sâu văn hóa dân gian Huế. Ảnh Internet
