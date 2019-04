Ly kỳ rùa "vượt ngục" cả trăm lần bị bắt không nản chí

Theo thông tin đăng tải, chú rùa nhỏ bất khuất này tên là Mikey. Với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, chú rùa nhỏ đã cố gắng bỏ trốn hơn 100 lần, khiến chủ nhân cũng phải nể phục tinh thần và nghị lực kiên trì của nó. Ngay cả khi bị đặt máy định vị GPS, chú rùa nhỏ Mikey vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cuộc sống tự do của mình. Được biết, chú rùa Mikey sống tại nhà cô Lucy Saxelby, được 5 cô bé Rosie, Violet, Daisy, Clyde và Marigold yêu thương, chiều chuộng vô cùng. Tuy nhiên, cuộc sống như thế dường như không phải cuộc sống mà Mikey mong muốn. Mikey liên tục trốn đi, hết lần này đến lần khác. muốn tìm cuộc sống tự do thuộc về chính bản thân mình. Cô Lucy cho biết, khi Mikey trốn thoát vài lần đầu, theo yêu cầu của những đứa trẻ, cô đã cho đặt thiết bị định vị GPS lên người chú rùa để có thể tìm thấy nó dễ dàng. Không biết rằng mình đã bị theo dõi, Mikey kiên trì như cũ, không ngừng chạy trốn. Đến nay, Mikey đã "vượt ngục" hơn 100 lần, khiến chủ nhân của nó cũng phải nể phục. Mikey luôn tìm được cách trốn thoát khỏi nơi nuôi nhốt và lên đường tìm cuộc sống tự do. Tuy bị bắt hết lần này đến lần khác nhưng chú rùa nhỏ nghị lực vẫn không bỏ cuộc, không nản chí. Mời quý vị xem video: Thích thú những hình ảnh động vật vui nhộn

