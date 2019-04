Chim ưng biển lao như sét đánh, thò vuốt tóm con mồi

Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Gary Jones, 52 tuổi đã chụp được những hình ảnh ấn tượng khi chim ưng biển săn mồi cực chuẩn xác ở Rutland, Leics, Anh. Theo nhiếp ảnh gia Gary Jones, con ưng biển săn mồi vô cùng kỹ thuật. Nó lượn quanh khu vực hồ nước, từ trên cao nhắm kỹ con mồi tiềm năng. Tiếp đó, chim ưng biển lấy tốc độ nhanh như sét đánh lao xuống mặt nước, thò vuốt ra tóm lấy con mồi. Đến khi bay lên, trong vuốt của chim ưng biển đã có một con cá hồi tươi ngon, béo mập cho bữa tối của mình. Nhiếp ảnh gia Gary Johns cho biết, những con chim ưng biển xuất hiện nhiều Rutland từ những năm 2000, một phần lớn lý do là bởi những trang trại cá hồi ở đây liên tục phát triển, mở rộng. Khoảnh khắc ưng biển sải cánh bay lên, trong vuốt là một con cá hồi béo mập khiến nhiếp ảnh gia không khỏi thán phục. Ưng biển không ngại lao xuống nước nhiều lần để tìm bắt được con mồi ưng ý. Theo tìm hiểu, ó cá hay ưng biển, có tên khoa học là Pandion haliaetu, là một loài chim săn mồi kiếm ăn ban ngày. Chúng có các đặc điểm vật lý và hành vi rất đặc biệt giúp chúng có thể săn và bắt con mồi. Do các đặc điểm độc đáo này, nên nó được phân loại vào một chi riêng, chi Pandion duy nhất của họ Pandionidae. Các ngón ở chân của ó cá dài bằng nhau, xương cổ chân có dạng lưới, còn móng vuốt lại tròn thay vì có rãnh. Ó cá và cú là các loài săn mồi duy nhất mà ngón chân cái của chúng lại ở bên ngoài, ngược lại so với các loài chim săn mồi khác (thường thì ngón cái ở phía bên trong), cho phép chúng có thể bắt được con mồi với hai ngón trước và hai ngón sau. Điều này đặc biệt có ích khi bắt các loài cá trơn trượt. Mời quý vị xem video: Động vật dùng mưu kế săn mồi cực đỉnh

